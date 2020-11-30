«تنمية المشاريع» تعتمد حاضنة أعمال جامعة «أميتي دبي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، عن إطلاق واعتماد حاضنة أعمال جامعة «أميتي» في مدينة دبي الأكاديمية العالمية، لتكون أول حاضنة أعمال في المناطق الحرة.

يأتي ذلك، تماشياً مع دور المؤسسة المحوري في دعم تنفيذ مخرجات البند السادس من وثيقة الـ50، المتمثلة بتحويل الجامعات الوطنية والخاصة إلى مناطق اقتصادية وإبداعية حرة، تشجع الطلاب على الابتكار وريادة الأعمال عبر برنامج حاضنات الجامعات.

كما يأتي انطلاقاً من الخبرة الطويلة التي تمتلكها مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في هذا المجال، إلى جانب كونها جهة اعتماد مراكز حاضنات ومسرعات الأعمال في إمارة دبي، إذ يتمثل دورها في تنظيم عمل حاضنات الأعمال والمسرعات المستثمرة في تقنيات الجيل الرابع بالإمارة، لضمان توفير هذه الحاضنات للأدوات المثالية لرواد الأعمال الشباب، لتنفيذ مشروعاتهم الإبداعية.

تطوير الأعمال

وقال مدير عام اقتصادية دبي، سامي القمزي، إن «حاضنات الأعمال المعتمدة لدى مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، تأتي في إطار استراتيجية المؤسسة، وتحديداً في الجزئية المتمثلة بتطوير بيئة الأعمال في إمارة دبي، حيث تسعى المؤسسة إلى تقديم منصّة مثالية تعزّز ريادة الأعمال واحتضان المبتكرين وروّاد الأعمال من أصحاب الأفكار الإبداعية، فضلاً عن تمكينهم من تحقيق رؤيتهم، وتحويل أفكارهم إلى مشروعات متميزة تخدم عملية التنمية المستدامة، وتسهم في بناء اقتصاد المعرفة القائم على مفاهيم الإبداع والابتكار، ما يعزّز مكانة الإمارة اقتصادياً على الصعيدين المحلي والإقليمي، ويسهل عملية الوصول إلى أكبر شريحة من روّاد الأعمال الشباب في شتى القطاعات».

وأضاف القمزي خلال حفل تدشين برنامج العمل في جامعة «أميتي دبي»، أن «افتتاح وتوفير حاضنات الأعمال ضمن الجامعات يمثل مبادرة نوعية لتطوير البنية التحتية في مؤسسات التعليم، بهدف توظيف المواهب الشابة، وتشجيعهم على التفكير الإبداعي والمبتكر، والدخول في عالم ريادة الأعمال في سن مبكرة، وتوفر لهم الدعم اللازم في بداية تأسيس شركاتهم الخاصة، وتوجههم نحو القطاعات الاقتصادية المستقبلية التي تتماشى مع توجهات دولة الإمارات».

جيل واعد

بدوره، قال المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، عبدالباسط الجناحي: «يسعدنا أن نشهد إطلاق حاضنة الأعمال (Ideas To Action)، وانضمامها كأول حاضنة أعمال معتمدة في المناطق الحرة تحت شبكة دبي لحاضنات الأعمال، حيث تساعد هذه الحاضنات على إيجاد جيل واعد من رواد الأعمال والمهتمين بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة».

وأضاف: «سنقوم بدورنا وبالتنسيق مع الجامعات على توفير آليات متكاملة لتأهيل هؤلاء الشباب، ومساعدتهم على تطوير أفكارهم ومواهبهم وتنمية قدراتهم الريادية ودعمهم لدراسة فرص الأعمال الممكنة، وتطبيق الأفكار وتنفيذ المشروعات، وبالتالي الخروج بمجموعة متنوعة من الشركات الناشئة المبتكرة، التي بلا شك ستشكل قيمة مضافة إلى الناتج المحلي لإمارة دبي ودولة الإمارات بشكل عام».

منظومة متكاملة

وتابع الجناحي: «ندرج الشراكة الجديدة في إطار التزامنا بتطوير منظومة دعم متكاملة تخدم رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تشمل جميع عناصر النظام البيئي لريادة الأعمال، بحيث ندعم التوجه الوطني نحو بناء جيل جديد من المبدعين لصنع واستشراف المستقبل، وخلق بيئة تواكب احتياجات المستقبل، وتدفع بالطلبة إلى التخرج في الجامعات كرواد أعمال وسفراء للمستقبل الريادي، عوضاً عن باحثين عن عمل».

فرص

من جهته، قال المدير التنفيذي لجامعة «أميتي - دبي»، الدكتور فجاهات حسين، إنه «مع تطور الاستراتيجيات التعليمية خلال السنوات الماضية، أصبح التعليم اليوم في صميم الأجندة الوطنية لرؤية 2021 لدولة الإمارات، واليوم نحن فخورون بشراكتنا مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وانضمامنا ضمن شبكة دبي لحاضنات الأعمال كأول حاضنة أعمال معتمدة بالمناطق الحرة».

توفير الفرص

أكد المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، عبدالباسط الجناحي، أهمية توفير الفرص الجديدة للطلبة للدخول في مشروعات غير تقليدية في عالم ريادة الأعمال، تواكب التطورات المتسارعة في الدولة والقطاعات الجديدة للأعمال، مثل الذكاء الاصطناعي، وعلوم الفضاء، والتعلم الآلي، و«الروبوتات»، والرقمنة، والتكنولوجيا الحيوية الجديدة، وإنترنت الأشياء، وغيرها من المجالات التي ستسهم بدعم النمو الاقتصادي للإمارة، وتحقيق مستهدفات رؤية دولة الإمارات.

حاضنة الأعمال Ideas to Action تساعد على تخريج جيل من أصحاب الأعمال المبدعين والمبتكرين.

توفير حاضنات الأعمال بالجامعات يمثل مبادرة نوعية لتطوير البنية التحتية في مؤسسات التعليم.

سامي القمزي:

«الحاضنة تأتي في إطار تقديم منصة مثالية تعزز ريادة الأعمال واحتضان المبتكرين».

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