اتفاقية تعاون بين «مالية رأس الخيمة» و«الإمارات للمزادات»

المصدر: رأس الخيمة - الإمارات اليوم

وقعت الدائرة المالية في إمارة رأس الخيمة اتفاق تعاون مع «الإمارات للمزادات»، الشركة المعنية بتنظيم وإدارة المزادات العلنية والإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط، تتولى بموجبها الشركة مهمة تنظيم مزادات حصرية لبيع الأصول المملوكة لجميع الدوائر التابعة لحكومة الإمارة.

جرى توقيع الاتفاق في مقر الدائرة، من قبل مدير عام الدائرة المالية في إمارة رأس الخيمة، يوسف علي محمد، ورئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة الإمارات للمزادات، عبدالله مطر المناعي، بحضور عدد من المديرين والمسؤولين في الجانبين.

وأكد يوسف علي محمد أن اتفاقية التعاون مع الإمارات للمزادات تأتي ضمن مساعي الدائرة نحو تحسين الأداء، وسرعة إنجاز المعاملات بما يحقق رسالتها المتمثلة في تقديم الخدمات المالية لدعم خطط وبرامج التنمية الشاملة، وضمان التطبيق الفعَّال للسياسات المالــية، واستخدام أفضل النظم الذكية والمبتكرة لتلبية متطلبات الأطراف المستفيدة، وفقاً لأرقى الممارسات والمعايير العالمية، وذلك انطلاقاً من حرص حكومة رأس الخيمة على تطوير الجهاز المالي، وتقديم أفضل الخدمات للجمهور.

من جانبه، أشار عبدالله مطر المناعي إلى أن الاتفاق يهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في تنظيم المزادات الإلكترونية، بما يسهم في إنهاء إجراءات نقل الأصول وتأمين أعلى مردود، لافتاً إلى أن الإمارات للمزادات ستحرص على تسخير خبراتها وطاقاتها لخدمة أهداف الدائرة، بما يضمن سرعة الإنجاز واختصار الوقت والجهد والتكاليف المرتبطة بهما، وتحقيق السعادة للمتعاملين مع الدائرة، من خلال تطبيق أفضل الممارسات والمعايير بديناميكية عالية وبسهولة متناهية، ويحقق عائدات مجزية لكل الدوائر الحكومية العاملة تحت مظلة حكومة رأس الخيمة، وكذلك إتاحة المنقولات أمام الراغبين بالشراء بأسعار تنافسية، من خلال استخدام أرقى أنظمة المزايدة العالمية عن طريق شبكة الإنترنت.

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