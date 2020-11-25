عروض خاصة لأبطال خط الدفاع الأول من "اتصالات"

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت "اتصالات" عن تخصيص مجموعة من العروض لأبطال خط الدفاع الأول في دولة الإمارات تقديراً لتضحياتهم وعرفاناً بجهودهم خلال الظروف الراهنة.

وتأتي هذه العروض بدعم من مكتب "فخر الوطن" الذي تركز مهامه الاستراتيجية على متابعة شؤون العاملين في الخطوط الأمامية في دولة الإمارات وتقديم الدعم لهم لتجاوز التحديات التي يواجهونها أثناء تأدية مهامهم في المرحلة الحالية وعلى المدى البعيد.

وأفادت "اتصالات" في بيان اليوم، بأن عروضها تهدف إلى إبقاء أبطال خط الدفاع الأول على تواصل بأهلهم وأصدقائهم، وتزويدهم بمجموعة من التسهيلات والمزايا المرنة.

ويتعين على كل من يعمل في الخطوط الأمامية ويساهم في دعم جهود دولة الإمارات في مواجهة جائحة "كوفيد -19"، التحقق من قيام المؤسسات العاملين لديها بتسجيلهم في قاعدة بيانات مكتب "فخر الوطن".

كما يمكنهم التحقق من ذلك عبر رمز USSD على الهواتف المتحركة #48#.

وفي حال تسجيلهم، يمكن للعاملين في الخطوط الأمامية زيارة أحد أفرع "اتصالات" في دولة الإمارات لمعرفة تفاصيل العروض الخاصة بهم.

ومنذ تأسيس مكتب "فخر الوطن" في يوليو هذا العام، تم إنشاء أول قاعدة بيانات شاملة ومتكاملة في الدولة، تضم أكثر من 80 ألف شخص من العاملين في خط الدفاع الأول لحماية وسلامة مواطني الدولة ومقيميها على نحو فعال في مكافحة جائحة "كوفيد-19".

وتشمل قاعدة البيانات كافة العاملين من مواطنين ومقيمين الذين يعملون في الخطوط الأمامية لخدمة المجتمع الإماراتي مثل الرعاية الصحية، والشرطة، ومقدمي الخدمات الأساسية، ومديري الأزمات، ومقدمي خدمات الأمن والطوارئ، والهيئات الإنسانية، والمتطوعين وفرق التعقيم.

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