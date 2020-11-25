«تنظيم الاتصالات»: إصدار 377 طلب عدم ممانعة لمزاولة التجارة الإلكترونية

المصدر: أبوظبي - وام

بلغ عدد طلبات «عدم الممانعة» - التي أصدرتها هيئة تنظيم الاتصالات لمزاولة التجارة الإلكترونية منذ عام 2018 وحتى نهاية شهر أكتوبر من عام 2020 - نحو 377 طلباً، ما يعكس ارتفاع وتيرة النشاط الذي شهده القطاع خلال هذه الفترة مقارنة مع سابقتها.

وتستوجب بعض النشاطات الإلكترونية الحصول على رسالة عدم ممانعة من الهيئة لمزاولة نشاط إلكتروني، ومن هذه النشاطات المواقع الإلكترونية، وتطبيقات الهاتف المتحرك والتواصل الاجتماعي (التجارة الاجتماعية).

ويجب على الأفراد، والشركات التي تمارس النشاط على الإنترنت، مثل التجارة الإلكترونية والأعمال الإلكترونية التي توفر المنتجات والخدمات عبر الإنترنت، الحصول على رسالة عدم ممانعة مزاولة نشاط إلكتروني من الهيئة.

وأكد مصدر في الهيئة أن تقديم هذه الخدمة يتم بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية في جميع إمارات الدولة، لمن يرغب من رواد الأعمال والشركات والأشخاص، وذلك لاستكمال أي إجراءات حكومية أخرى من أجل إطلاق خدمات إلكترونية أو مواقع أو تطبيقات.

وأوضحت الهيئة أنها تقوم بتوضيح جميع الاشتراطات الواجب توافرها لإصدار رسالة عدم الممانعة وذلك من دون مقابل.

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