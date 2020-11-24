محمد بن راشد يدشّن مركز الابتكـار والمرحلة الثالثة من «مجمّع محمد بن راشد للطــاقة الشمسية»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

دشّن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مركز الابتكار التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي، والمرحلة الثالثة، بقدرة 800 ميغاواط في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، الذي من المقرر أن تصل قدرته الإنتاجية إلى 5000 ميغاواط بحلول عام 2030، باستثمارات تبلغ 50 مليار درهم.

كما تفقّد سموه أكبر مشروع طاقة شمسية مركّزة في العالم، ضمن المرحلة الرابعة من المجمع بقدرة 950 ميغاواط، وباستثمارات تصل إلى 15.78 مليار درهم، وفق نظام المُنتِج المُستقِل، ويُعدّ أكبر مشروع استثماري في موقع واحد على مستوى العالم، يجمع بين تقنيتي الطاقة الشمسية المركّزة والطاقة الشمسية الكهروضوئية، وتمتاز المرحلة الرابعة بأعلى برج شمسي في العالم بارتفاع 262.44 متراً.

وكان في استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لدى وصول سموه إلى مقر المجمع بمنطقة سيح الدحل في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير.

واستمع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، من سعيد الطاير إلى شرح حول مركز الابتكار الذي يُعد منصة عالمية لابتكارات الطاقة المتجددة والنظيفة، ويسهم في تعزيز مستقبل الطاقة المستدامة في دبي وخارجها، ويضم مركز مؤتمرات لعقد الفعاليات والاجتماعات والدورات التدريبية واللقاءات، حول موضوعات تتعلق بالطاقة الشمسية والطاقة المتجددة والمبادرات الخضراء الأخرى، ضمن مبناه المكون من أربعة طوابق بمساحة 4355 متراً مربعاً، وارتفاع نحو 88 متراً.

وتفقّد سموه المعارض المتضمنة في مركز الابتكار والمتخصصة في الطاقة الشمسية وتقنياتها المختلفة.

وتهدف هيئة كهرباء ومياه دبي، من خلال المركز، إلى دعم الابتكار والإبداع في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، ورفع مستوى الوعي حول الاستدامة، إضافة إلى صقل القدرات الوطنية وتعزيز تنافسية الأعمال.

وستدعم أبحاث مركز الابتكار في الطاقة الشمسية، استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، الهادفة إلى تنويع مصادر الطاقة وتوفير 75% من القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.

المرحلة الثالثة

وخلال الزيارة، دشّن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، المرحلة الثالثة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، ونفذت هيئة كهرباء ومياه دبي، هذه المرحلة بتقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية، وفق نظام المنتج المستقل، بالشراكة مع التحالف الذي تقوده شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، ومجموعة «إي دي إف» عبر شركة «إي دي إف إنرجي نوفل» التابعة لها، باستثمارات بلغت 3.47 مليارات درهم. وتوفر هذه المرحلة الطاقة النظيفة لأكثر من 240 ألف مسكن في دبي، وتعد الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تستخدم نظام التتبع الشمسي أحادي المحور، لزيادة إنتاجية الطاقة، إضافة إلى تقنيات مبتكرة أخرى تشمل تنظيف الألواح الشمسية باستخدام الروبوتات بما يرفع كفاءة المحطة.

واستمع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، من سعيد محمد الطاير، إلى شرح حول مراحل المجمع والتقنيات المُستخدمة، حيث تبلغ قدرة مشروعات الطاقة الشمسية التي تم تشغيلها في المجمع حالياً، 1013 ميغاواط بتقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية، ولدى الهيئة حالياً مشروعات بقدرة 1850 ميغاواط، قيد التنفيذ، بتقنيتَي الألواح الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة، إضافة إلى مراحل مستقبلية أخرى للوصول إلى 5000 ميغاواط بحلول عام 2030. وأوضح الطاير أن «تدشين هذه المرحلة يرفع نسبة الطاقة النظيفة في دبي إلى نحو 9% من إجمالي القدرة الإنتاجية المركبة، لتتجاوز بذلك الهدف الموضوع للحصول على 7% من طاقة دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2020».

واختتم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الجولة في المجمع، بزيارة المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، التي تُعد أكبر مشروع استثماري في موقع واحد على مستوى العالم، يجمع بين تقنيتَي الطاقة الشمسية المركّزة والطاقة الشمسية الكهروضوئية وفق نظام المُنتِج المستقل، وبقدرة تصل إلى 950 ميغاواط، وباستثمارات تصل إلى 15.78 مليار درهم، وتمتاز المرحلة الرابعة بأعلى برج شمسي في العالم بارتفاع 262.44 متراً.

إنجاز مهم

وفي هذه المناسبة، قال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، الدكتور سلطان أحمد الجابر: «بفضل الرؤية السديدة لقيادتنا الرشيدة، يشكّل تدشين المرحلة الثالثة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، إنجازاً مهماً يدعم جهود الدولة الرامية إلى توفير 50% من احتياجاتها من الطاقة من مصادر نظيفة بحلول عام 2050».

وأضاف: «انسجاماً مع استعدادات الدولة للـ50 عاماً المقبلة، سيسهم مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، في تعزيز المكانة الرائدة عالمياً لدولة الإمارات في مشروعات الطاقة المتجددة المُجدية اقتصادياً، حيث تركز الشركات والجهات الوطنية الرائدة في القطاع، مثل (مصدر)، وهيئة كهرباء ومياه دبي، على توظيف أحدث التقنيات في مجال الطاقة النظيفة، بهدف خفض الكلفة وتحقيق أعلى العوائد على الاستثمار».

وتوجه سلطان الجابر بالتهنئة إلى جميع فرق العمل ضمن شركة «شعاع للطاقة 2»، على نجاحها في إنجاز هذا المشروع الاستراتيجي الرائد، مؤكداً أن دولة الإمارات تمضي بخطى واثقة نحو مواصلة مسيرة الإنجازات خلال الـ50 عاماً المقبلة، وضمان مستقبل مستدام للأجيال المقبلة.

رؤية طموحة

من جهته، قال سعيد محمد الطاير: «نعمل وفق توجيهات القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتطلعات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لجعل دولة الإمارات أفضل دولة في العالم بحلول مئويتها في عام 2071، ونعاهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن نستكمل مشروعاتنا التطويرية لتحقيق رؤية سموه الطموحة لهذا الصرح الوطني، الذي يؤكد نجاح الدولة، وتضافر جهود كل من إمارتَي أبوظبي ودبي، في تحقيق تقدم ملحوظ في تنويع وتطوير مصادر الطاقة النظيفة، خصوصاً الطاقة الشمسية».

وتابع الطاير: «نعاهد قيادتنا الرشيدة على مواصلة تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة والنظيفة، مسترشدين برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتوجيهاته السديدة، لنسهم في تعزيز الريادة العالمية لدولتنا الحبيبة، ليكون (عام الاستعداد للخمسين) نقطة انطلاق دولة الإمارات نحو مزيد من التقدم والنمو والازدهار في جميع القطاعات».

الطاقة المتجددة

بدوره، قال رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي في «إي دي إف» للطاقة المتجددة نائب الرئيس التنفيذي الأول للطاقة المتجددة في مجموعة «إي دي إف»، برونو بنساسون: «إنه شرف كبير لنا في (إي دي إف) أن نكون جزءاً من أحد أكبر مشروعات الطاقة الشمسية على مستوى العالم، حيث تمثل المرحلة الثالثة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، إنجازاً رائعاً بالنسبة لفريق عمل الطاقة المتجددة في مجموعة (إي دي إف)، إلى جانب شركائنا في (مصدر)، ويؤكد هذا المشروع خبرتنا الرائدة في مجال الطاقة الشمسية وتجربتنا العالمية في قطاع الطاقة المتجددة، كما ينسجم مع طموحات مجموعة (إي دي إف) للإسهام في دعم جهود دولة الإمارات لمواجهة تحديات التغير المناخي عبر توفير مصادر طاقة منخفضة الكربون».

مركز الابتكار

يُعد مركز الابتكار أول وأكبر مركز حكومي يحصل على علامة «بمجهود الشباب» من المؤسسة الاتحادية للشباب، حيث عمل عليه فريق من الكوادر الإماراتية الشابة، ويعمل المركز على صقل وتطوير قدرات الجيل المقبل من المبتكرين في مجال تقنيات الطاقة النظيفة، مع التركيز على تنمية المواهب الوطنية وتعزيزها، كما يعد مركز الابتكار منصة تعليمية لاستضافة الفعاليات والمؤتمرات والندوات وورش العمل، وسيعمل على بناء تعاون قوي مع المدارس والجامعات والشركات الناشئة، والمؤسسات المحلية والعالمية في مجالات البحوث وتبادل المعارف وتنظيم المعارض.

ويوفر مركز الابتكار للزوار تجربة فريدة لاستكشاف أحدث الابتكارات في مجال تقنيات الطاقة النظيفة، بدءاً من منطقة المعرض في الطابق الأول، التي تسلط الضوء على مسيرة هيئة كهرباء ومياه دبي، إضافة إلى أبرز الاختراعات والابتكارات التاريخية في مجال الكهرباء، وأحدث التطورات في مجال الطاقة المتجددة والمستدامة، وتتضمن منطقة المعرض أكثر من 30 عرضاً تفاعلياً لتعريف الزوار بتطورات الطاقة المتجددة، إضافة إلى متحف الهيئة ومحطات تحلية المياه، والمنطقة البصرية التي تشرح خصائص الضوء والإشعاع الشمسي، ومعرض لتطور تقنيات الطاقة الشمسية، والمكونات الأساسية للخلايا الكهروضوئية، وتقنيات الطاقة الشمسية الكهروضوئية والمركزة والبرج الشمسي، وتطور مسيرة الطاقة المتجددة بالهيئة، و«ديوا الذكية»، وتطبيقات الخلايا الشمسية في المركبات الفضائية والأقمار الاصطناعية، ومجسم يوضح آلية عمل السيارة الكهربائية، وتوربين يعمل بطاقة الرياح، فضلاً عن تطور المباني المستدامة في الهيئة.

وحقق مركز الابتكار التقييم البلاتيني وفق تصنيف نظام الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED)، ويُعد المبنى الحكومي الوحيد على مستوى العالم الحائز أعلى رصيد نقاط في فئة المباني الحكومية الجديدة، حيث حقق 101 نقطة من أصل 110، في الربع الأول من عام 2020، وحقق المبنى هذا التميز بتحقيقه علامات بيئية مرتفعة في مجالات كفاءة استخدام المياه، وجودة البيئة الداخلية، وكفاءة استخدام الطاقة، والابتكار والتصميم، كما تم تصميم المبنى لتجميع مياه الأمطار، ومعالجة المياه في الموقع.

طاقة نظيفة

يأتي تدشين المرحلة الثالثة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، بقدرة إنتاجية تبلغ 800 ميغاواط، وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لتوفير 75% من القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي، من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050، وجذب الاستثمارات الصديقة للبيئة من خلال استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، وبناءً على ذلك طورت دبي نظاماً جاذباً ومتكاملاً لبناء الكوادر الوطنية، واستقطاب أفضل المواهب والخبرات من جميع أنحاء العالم، وبات لدى هيئة كهرباء ومياه دبي، فريق عمل من شباب وشابات الوطن، المتخصصين في مجال الطاقة النظيفة واستشراف المستقبل.

واستقطبت الهيئة، من خلال نموذج المنتج المستقل للطاقة، استثمارات بنحو 40 مليار درهم، وعزز هذا النموذج، الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأسهم في خلق فرص واعدة على مختلف الأصعدة، وتحقيق مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية أرقاماً قياسية عالمية في أدنى الأسعار لمشروعات الطاقة الشمسية لخمس مرات متتالية.

المرحلة الرابعة.. طاقة نظيفة لـ 320 ألف مسكن

تستخدم المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، ثلاث تقنيات مشتركة لإنتاج طاقة نظيفة، هي: منظومة عاكسات القطع المكافئ بقدرة إجمالية 600 ميغاواط (ثلاث وحدات بقدرة 200 ميغاواط لكل منها)، وبرج الطاقة الشمسية المركّزة بقدرة 100 ميغاواط (بتقنية الملح المنصهر)، وألواح شمسية كهروضوئية بقدرة 250 ميغاواط.

ويعد «المُستقبِل الشمسي»، في أعلى البرج، قلب المحطة وأهم جزء فيها، حيث يتم فيه استقبال أشعة الشمس وتحويلها إلى طاقة حرارية، ويحتوي «المستقبل الشمسي» على أكثر من 1000 أنبوب رقيق السماكة، ليسمح بامتصاص أشعة الشمس وانتقالها للملح المنصهر الموجود داخل هذه الأنابيب.

وعند اكتماله سيكون المشروع من أكبر مشروعات تخزين الطاقة الشمسية على مستوى العالم لمدة 15 ساعة، ما يسمح بتوافر الطاقة على مدار 24 ساعة، وستوفر هذه المرحلة الطاقة النظيفة لنحو 320 ألف مسكن، وستسهم في خفض 1.6 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً.

ويتميز هذا المشروع، الذي يمتد على مساحة تصل إلى 44 كيلومتراً مربعاً، بأرقام قياسية عالمية عدة، منها أدنى سعر للطاقة الشمسية المركزة بقيمة 7.3 سنتات أميركية للكيلوواط ساعة، وأدنى سعر للكيلوواط ساعة بتقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية بقيمة 2.4 سنت للكيلوواط ساعة.

وأسست هيئة كهرباء ومياه دبي مع الائتلاف الذي تقوده «أكوا باور»، شركة «نور للطاقة 1» لتصميم المشروع وبنائه وتشغيله، حيث تمتلك الهيئة 51% من الشركة، بينما تمتلك «أكوا باور» 25% و«صندوق طريق الحرير» 24%، وسيتم تشغيل المرحلة الرابعة على مراحل، بدءاً من الربع الثالث من عام 2021.

سلطان الجابر:

«المرحلة الثالثة تسهم في تعزيز المكانة العالمية للإمارات في مشروعات الطاقة المتجددة المُجدية اقتصادياً».

سعيد الطاير:

«نعمل لجعل الإمارات أفضل دولة في العالم بحلول مئويتها في عام 2071».

- «المجمّع» أكبر مشروع استثماري في موقع واحد على مستوى العالم.

- توفير 75% من القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر نظيفة بحلول 2050.

- المرحلة الثالثة توفر طاقة نظيفة لـ240 ألف مسكن في دبي، باستثمارات 3.47 مليارات درهم.

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