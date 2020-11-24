الاتحاد للطيران تختبر تقنية التعرّف على ملامح الوجه لطواقمها الجوية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت الاتحاد للطيران عن تعاونها، أخيراً، مع شركة سيتا لتقنية المعلومات، لاختبار تقنية التعرّف على ملامح الوجه عند منافذ الدخول الخاصة بطواقم الضيافة الجوية في مركز توجيه الطواقم التابع للاتحاد للطيران في مطار أبوظبي الدولي.

وتستخدم التقنية التجريبية خاصية التعرّف إلى ملامح الوجه للتعرّف إلى والتحقق من هوية الطواقم الجوية، متيحة لهم إمكانية إتمام إجراءات دخولهم والإجابة على الأسئلة الإلزامية الخاصة بالسلامة والأمن، رقميًا عبر هواتفهم النقالة. وستحل التقنية الجديدة محل منصّات إتمام إجراءات الدخول والسفر الحالية والتي تقتضي منهم استخدام بطاقة الموظف كوسيلة للتحقق.

وفي هذا الخصوص، قال الكابتن سليمان اليعقوبي، نائب الرئيس لشؤون عمليات الطيران، في مجموعة الاتحاد للطيران: "تسعى الاتحاد بشكل مستمر لإيجاد مختلف الحلول المبتكرة والتقنيات الحديثة التي من شأنها تعزيز عمليات الشركة وتحسين تجارب الضيوف والموظفين على حد سواء. ويسرّ الاتحاد أن تتعاون مع شركة سيتا لاستكشاف ما يمكن أن تقدمه تقنيات التعرّف على الوجه لقطاع الطيران من خدمات. ولا شك أنه من خلال إدراج تقنيات لا تلامسية، ستسهم خدمات الاستدلال الحيوي بزيادة الكفاءة في الوقت الذي تحرص أيضًا على التزام الشركة في الحد من انتشار فيروس كوفيد-19 عبر تقليل نقاط التلامس المباشر وتعزيز تدابير التباعد الاجتماعي".

وفي إطار استراتيجية الشركة لرقمنة عملياتها، من المتوقّع أن تسهم تقنية التعرّف على ملامح الوجه في تحسين كفاءة العمليات من خلال تسريع عملية إتمام إجراءات الدخول والسفر الحالية، وأتمتة إدارة الوقت والحضور وأنظمة الرقابة على دخول الطواقم الجوية. وسيحظى طواقم الضيافة الجوية أيضًا بتجربة سلسة ومريحة من دون الحاجة لملامسة الأجهزة عند كل عملية دخول للمناطق.

وبدوره تحدّث روجر ناكوزي، نائب الرئيس لشؤون المبيعات في شركة سيتا، قائلاً: "إننا فخورون بتعاوننا مع الاتحاد لتصميم وتطبيق نظام آمن للاستدلال الحيوي، يوفّر بيئة عمل أكثر كفاءة وذكاء بالنسبة للطواقم الجوية، وتسهم في حل أحد التحديات الكبيرة التي فرضتها الجائحة وذلك من خلال الحد من نقاط التلامس المباشر. تمتلك سيتا خبرة واسعة في مجال حلول تقنيات الأجهزة المتنقلة والاستدلال الحيوي، حيث قامت بتطوير وتطبيق تقنية " SITA Smart Path " في المطارات حول العالم، متيحة تجربة سلسة بأقل قدر من الملامسة المباشرة للأغراض والأجهزة على امتداد رحلة المسافر ما ساهم في تعزيز كفاءة المطار".

تستمر المرحلة التجريبية لغاية شهر فبراير من العام المقبل 2021، وستوفر للاتحاد قاعدة بيانات قيّمة تتيح لها بحث المزيد من الاكتشافات على صعيد تقنيات الاستدلال الحيوي ليجري استخدامها عند نقاط الاتصال مع المسافرين، مثل منافذ إتمام إجراءات السفر والصعود إلى الطائرة.

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