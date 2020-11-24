«أكواكيمي» تبدأ بناء محطة بتروكيماويات في ميناء «جبل علي»

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

أعلنت شركة «أكواكيمي الشرق الأوسط» المتخصصة في مجال مبيعات وخدمات المواد الكيميائية والتابعة لـ«مجموعة أكواكيمي» التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، أمس، عن وضع حجر الأساس لبناء محطة بتروكيماويات استراتيجية وعالمية المستوى في ميناء «جبل علي» بدبي.

وأفاد بيان أمس، بأن المشروع الجديد البالغة قيمته 40 مليون دولار، يشكل بوابة حيوية لتسهيل وتعزيز نمو تجارة البتروكيماويات بين المُصنّعين والمستخدمين النهائيين، فضلاً عن معالجة مشكلة النقص الحاد في منشآت التخزين لإعادة التوزيع، وتأجير مخازن المواد الكيماوية السائبة ضمن ميناء جبل علي.

ووفقاً للبيان، ستبلغ سعة التخزين الإجمالية المتوقعة للمحطة فائقة التطور نحو 40 ألف متر مكعّب، منها صهاريج بسعة إجمالية تبلغ 35 ألف متر مكعب للمواد البتروكيماوية السائبة، وصهاريج وبراميل تخزين بسعة 5000 متر مكعّب تتوافق مع معايير هيئة المواصفات العالمية «آيزو»، لافتاً إلى أنه من المقرر استكمال إنشاء المحطة خلال الربع الثاني من عام 2022، وستكون بمثابة مركز متكامل للتخزين والتوزيع لمناولة الواردات الكيماوية السائبة، والمواد الكيميائية المعبّأة بكميات كبيرة.

وتهدف «أكواكيمي الشرق الأوسط» إلى تحقيق عائدات سنوية بقيمة تبلغ نحو 400 مليون دولار خلال الأعوام السبعة المقبلة من عمليات محطة البتروكيماويات الجديدة، ما يشكل حصة كبيرة من عائدات الأعمال التجارية لـ«مجموعة أكواكيمي».

وقال المدير التنفيذي والمدير العام لـ«موانئ دبي العالمية» - إقليم الإمارات والمدير التنفيذي لـ«جافزا»، محمد المعلم، إن قطاع البتروكيماويات جزء لا يتجزأ من القطاعات الصناعية الرئيسة في «موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات».

وأضاف أن القدرات المشتركة لميناء «جبل علي» و«جافزا» التي تشكل مركزاً رئيساً متكاملاً ومتعدد الأنماط، براً وبحراً وجواً، تلبي الطلب الكبير للصناعة على المستويين المحلي والعالمي، معرباً عن ثقته بأن المشروع سيسهم في تحويل المشهد التجاري لقطاع البتروكيماويات، الذي يتسم بالسرعة في تغيير لوائحه، والإبداع في قطاعه التكنولوجي، والتطور المستمر في متطلبات المتعاملين.

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