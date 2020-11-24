تخريج المجموعة الأولى من «برنامج شهادة إدارة محطات براكة»

المصدر: أبوظبي ■الإمارات اليوم

احتفت شركة نواة للطاقة التابعة للائتلاف المشترك بين مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والشركة الكورية للطاقة الكهربائية «كيبكو» والمسؤولة عن تشغيل وصيانة محطات براكة للطاقة النووية السلمية، بتخريج المجموعة الأولى من «برنامج شهادة إدارة محطات براكة للطاقة النووية»، التي شملت سبعة من الكفاءات الإماراتية المتخصصة.

ووفقاً لبيان صادر أمس، طورت شركة نواة للطاقة هذا البرنامج بهدف بناء وتطوير الكفاءات والخبرات الإماراتية المتخصصة تحديداً في التكنولوجيا المستخدمة في محطات براكة للطاقة النووية السلمية، التي تُعد حجر الأساس في البرنامج النووي السلمي الإماراتي.

وأشرف الرئيس التنفيذي لشركة نواة للطاقة، المهندس علي الحمادي، والمدير التنفيذي للعمليات النووية في الشركة، باول هاردن، على إطلاق هذا البرنامج مطلع العام 2020 في «مركز نواة للتدريب» في أبوظبي، قبل استكمال التدريب افتراضياً وعن بُعد في إطار الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة والشركات التابعة لها لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

واشتمل البرنامج التدريبي الذي امتد 16 أسبوعاً على ثلاث مراحل تضمنت: الأساسيات العامة حول الطاقة النووية، وأنظمة محطات براكة للطاقة النووية السلمية، إلى جانب التدريب العملي بالمحاكاة.

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