جمارك دبي تنجز 688 ألف مطالبة بـ 4.6 مليارات درهم في 9 أشهر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أنجزت جمارك دبي 688 ألفاً و201 مطالبة، بقيمة 4.6 مليارات درهم، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وتمكن منصة «نظام إعادة التأمينات الذكي» المبتكرة، والتي تتعامل مع 5000 طلب في اليوم، العملاء من تقديم المطالبات على مدار الساعة طوال الأسبوع، وهو ما يوفر وقت وجهد العميل، ويخفض الكلفة على الشركات، إضافة إلى دعم قدرة جمارك دبي على احتساب التأمينات المستردة بشكل أبسط وأكثر دقة، كما يقلص على نحو غير مسبوق المدة اللازمة لإعادة التأمينات.

وقال المدير العام لجمارك دبي، أحمد محبوب مصبح، في بيان أمس: «تخطو جمارك دبي بثبات نحو الـ50 عاماً المقبلة، بالاعتماد على متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، من أنظمة ومشروعات جمركية مبتكرة، وهو ما يرسخ موقع دبي المدينة الأذكى عالمياً، ويحقق رؤية الدائرة في أن تكون الإدارة الجمركية الرائدة عالمياً في التجارة المشروعة»، مؤكداً أن الأداء والأرقام التي تحققها الدائرة في قطاعاتها الجمركية، التي يتم الإعلان عنها تؤشر إلى تعافي القطاع التجاري بشكل سريع من تداعيات فيروس «كورونا».

وأضاف أن «توجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والحزم التحفيزية التي وجّه بتنفيذها، التي وصلت إلى 6.8 مليارات درهم، دفعت عجلة الاقتصاد الوطني، ووفرت دعماً فورياً وقوياً للشركات والمستثمرين، وهو ما نلمسه في قوة التجارة الخارجية لإمارة دبي، خلال النصف الأول من العام الجاري، بقيمة551 مليار درهم، وعدد المعاملات الجمركية للفترة نفسها، التي تجاوزت 7.2 ملايين معاملة».

وتابع مصبح: «بلغت قيمة التأمينات المستردة منذ بداية العام الجاري حتى نهاية سبتمبر نحو 3.5 مليارات درهم. وفي ما يخص عمليات المقاصة الإلكترونية، فقد سجل عدد مطالبات التحويل الآلي المباشر المعتمدة 76.39 ألف مطالبة، بقيمة رسوم جمركية محوّلة بلغت 382 مليون درهم للفترة ذاتها».

وأشار إلى أن عملية إغلاق طلبات رد التأمينات تسهم في توفير السيولة للشركات واستقطاب مزيد من الاستثمارات الجديدة في الدولة، وقد أدت التحسينات التي تم إدخالها على منصة نظام إعادة التأمينات الذكية، إلى إعادة التأمينات والضمانات للعملاء بسرعة ودقة وشفافية، ويدعم النظام العديد من القدرات الوظيفية، منها تقديم المطالبات على مدار الساعة وطوال الأسبوع، ووحدة مركزية لمعالجة المطالبات، كما يتيح التحقق من صحة المطالبات آلياً أثناء تقديمها، ومتابعة حالة تقديم الوثائق، إضافة إلى المعالجة الشاملة للمطالبات وصولاً إلى التسوية المالية، كما يدعم التطبيق أيضاً تقديم الطلبات ومتابعتها عبر الأجهزة الذكية.

إدارة التأمينات الجمركية

قال مدير إدارة التأمينات الجمركية والمقاصة في جمارك دبي، محمد الهاشمي: «سجلت إدارة التأمينات الجمركية والمقاصة، على الرغم من تداعيات فيروس (كورونا)، أداءً قوياً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وذلك بفضل التكنولوجيا المتقدمة، التي استثمرت فيها الدائرة، حيث يعدّ نظام إعادة التأمينات الذكي، وهو الأول من نوعه على مستوى العالم، ابتكاراً متطوراً، ما أدى إلى تحقيق الكثير من الفوائد للعملاء وللدائرة على حد السواء»، مشيراً إلى أن جمارك دبي تعدّ أول دائرة جمركية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي توفر خدمة استعادة التأمينات على الرسوم الجمركية إلكترونياً.

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مليار درهم التجارة الخارجية لدبي، خلال النصف الأول من العام الجاري.

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