«رأس الخيمة الدولي» يستعد لاستقبال أول رحلة لـ «سبايس جيت» الهندية

المصدر: رأس الخيمة - الإمارات اليوم

أعلن مطار رأس الخيمة الدولي، أمس، عن استكمال جميع الاستعدادات لاستقبال أولى رحلات ركاب شركة «سبايس جيت» من الهند، وذلك اعتباراً من 26 نوفمبر الجاري.

وأفاد بيان، صدر أمس، بأن أهمية هذه الخطوة تأتي باعتبارها مؤشراً إلى عودة النشاط الاقتصادي إلى وضعه الطبيعي، لاسيما مع تأكيد المتحدثين في كل من مطار رأس الخيمة الدولي و«سبايس جيت» على إنجاز كل المتطلبات الضرورية لربط الإمارة بـ28 وجهة في جميع أنحاء شبه القارة الهندية، من خلال جدول رحلات منتظمة اعتمده الجانبان.

وبحسب البيان، يضم جدول رحلات شركة «سبايس جيت» رحلتين مباشرتين أسبوعياً بين مطار رأس الخيمة الدولي ومطار أنديرا غاندي الدولي في العاصمة الهندية دلهي، الذي يسمح للركاب بالسفر إلى 28 وجهة، مع وجود خطط لإضافة وجهات أخرى في المستقبل.

واعتبر الرئيس التنفيذي لمطار رأس الخيمة الدولي، سانجاي خانا، بدء رحلات ركاب شركة «سبايس جيت» إلى مطار رأس الخيمة، خطوة مهمة، ومؤشراً إلى بدء عودة النشاط الاقتصادي، وحركة الركاب في دولة الإمارات بشكل تدريجي إلى المستويات التي كانت عليها قبل انتشار فيروس كورونا المستجد.

بدوره، قال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة «سبايس جيت»، أجاي سينغ: «مع دخولنا مرحلة ما بعد فيروس (كورونا)، فإننا نتطلع إلى الاستمرار في لعب دور حيوي في النمو والتطور المستمر في رأس الخيمة، خصوصاً قطاع السياحة الذي من المتوقع أن يشهد زيادة في عدد الزوار الآن، بعد تخفيف قيود السفر تدريجياً».

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