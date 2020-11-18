14 مليار درهم قيمة العقارات المملوكة لعُمانيين في الإمارات

المصدر: أبوظبي - وام

أكدت وزارة المالية حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون المشترك مع سلطنة عُمان الشقيقة في جميع المجالات والذي يظهر من خلال الأرقام والبيانات الاحصائية لعام 2019 إذ تؤكد الإمارات دعمها الدائم لتعزيز العلاقة بين البلدين الشقيقين.

وأضافت أن صفقات العقارات في الدولة واصلت تسجيل معدلات أداء جيدة مستقطبة المزيد من المستثمرين العمانيين الراغبين بدخول السوق العقارية الإماراتية، حيث بلغت قيمة العقارات المملوكة من العمانيين في الإمارات 14 مليار درهم لعام 2019، وتوزعت الصفقات العقارية للعمانيين في مجالات عدة بحسب نوع الاستخدام ليتركز ما نسبته 68% من القيمة الإجمالية للصفقات العقارية للعمانيين في القطاع التجاري في عام 2019، تليها الصفقات العقارية السكنية وذلك بنسبة 25%. وأشارت إلى أن أعداد العمانيين المتملكين للعقارات بلغت 3993 خلال عام 2019.

وأفادت الوزارة، بمناسبة اليوم الوطني العُماني الـ 50، بأن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وسلطنة عُمان خلال عام 2019، سجل 48 مليار درهم.

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