المصدر: مدحت السويفي - دبي

أكد مدير مجموعة «سيتي سكيب» لدى مؤسسة «إنفورما ماركتس» الجهة المنظمة لمعرض «سيتي سكيب الدولي»، كريس سبيلر، أن دولة الإمارات نقطة جذب للمستثمرين العقاريين من جميع أنحاء العالم، معرباً عن تفاؤله بوضع السوق العقارية في الدولة على الرغم من جائحة «كورونا»، والتي استطاعت امتصاص آثار الجائحة السلبية بسرعة وكفاءة.

وقال سبيلر لـ«الإمارات اليوم»، على هامش «قمة سيتي سكيب العقارية»، التي انطلقت فعالياتها في دبي أمس، إن المبادرات الأخيرة التي أطلقتها دولة الإمارات أسهمت في تعزيز تنافسيتها وجاذبيتها في القطاعات كافة، وعلى رأسها القطاع العقاري، لافتاً إلى أن من تلك المبادرات التأشيرات طويلة الأمد للمتقاعدين الوافدين، فضلاً عن حزم التحفيز الاقتصادية.

وأضاف أنه على الرغم من الظروف التي أوجدتها جائحة «كورونا»، والتي أجبرت الكثير من الفعاليات على الانكماش أو الإلغاء، بدأت في مركز دبي التجاري العالمي أمس، «قمة سيتي سكيب العقارية» (النسخة الاستثنائية لمعرض سيتي سكيب) السنوي، وذلك استجابة للطلب الكبير الذي تلقته «إنفورما ماركتس» من قبل المطورين العقاريين والجهات المعنية بالقطاع العقاري، نظراً لما يتميز به المعرض من مكانة استراتيجية ترصد توجهات السوق العقارية، وتدعم مساعي المستثمرين لاستكشاف مسارات جديدة وتطوير اقتصاد عقاري محلي وإقليمي مزدهر.

وتابع سبيلر، أن القمة التي تستمر يومين هي استثنائية بامتياز بسبب الظرف الصحي الذي يمر به العالم اليوم، حيث ابتعدت الفعالية في دورتها الحالية عن نموذج أجنحة العرض الكبيرة الاعتيادية، مستعيضة عن ذلك بعدد من الساعات الحوارية في جميع شؤون القطاع العقاري.

وذكر أنه سيتم تقديم عشرات الساعات الحوارية في القطاع العقاري التي يشارك فيها الخبراء والمتخصصون العاملون في الفئات السكنية والصناعية والتجارية وقطاعات التجزئة والضيافة، لافتاً إلى أنه سيتم تقديم ما يزيد على 100 ساعة من الكلمات الرئيسة والعروض التقديمية والحوارات الاستراتيجية التي تشمل تحليلات السوق والقطاع.

وعن علاقة المؤسسات التمويلية بالقطاع العقاري في الإمارات، أفاد سبيلر، بأن المشهد العام إيجابي ويحقق رضا المتعاملين، مشيراً إلى أن من شأن معدلات الاقتراض الجذابة والخصومات الترويجية الأخرى المعروضة حالياً أن تسهم في انتعاش القطاع العقاري على المدى القصير.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news