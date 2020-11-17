«الاقتصاد» تطلق مجلساً استشارياً دولياً للاقتصاد الجديد

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أطلقت وزارة الاقتصاد «المجلس الاستشاري الدولي للاقتصاد الجديد»، وهو أول مجلس من نوعه يضم نخبة من الخبراء والمستشارين الدوليين وصناع السياسات الاقتصادية، إضافة إلى كوادر وطنية مؤثرة في تطوير وصياغة العديد من برامج التنمية الاقتصادية بالدولة.

ويتولى المجلس مجموعة من المهام المرتبطة ببنية الاقتصاد الجديد، أهمها تطوير الأفكار والمقترحات وتقديم المشورة لمتخذي القرار في المجالات الاقتصادية الجديدة، وتطوير الأوراق البحثية والدراسات، وتطوير نماذج جديدة للشراكات.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الاقتصاد في الإمارات ووزارة التجارة والصناعة المصرية، إطلاق «مجلس الأعمال الإماراتي المصري»، وذلك خلال فعالية استضافتها وزارة الاقتصاد بمقرها في دبي.

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