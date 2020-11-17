«المركزي» يمدّد فترة تطبيق خطة الدعم الاقتصادي إلى نهاية يونيو

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلن المصرف المركزي، أمس، عن تمديد فترة تطبيق العناصر الرئيسة لحزمة التحفيز الاقتصادي، التي أطلقها تحت مسمى «خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة»، لغاية نهاية يونيو من عام 2021.

وأوضح «المركزي»، في بيان، أنه سيمدّد فترة تطبيق التسهيلات ذات الكلفة الصفرية، البالغة قيمتها 50 مليار درهم، التي تعود بالفائدة على عملاء البنوك من الشركات والأفراد، وتسهل إدارة السيولة لدى البنوك من خلال التمويل المضمون بكلفة صفرية، وذلك لمدة ستة أشهر إضافية.

وأضاف أنه بناءً على ذلك، ستكون البنوك وشركات التمويل المشاركة في الخطة قادرة اعتباراً من الأول من يناير 2021 على منح قروض وتسهيلات جديدة لعملائها المتضررين جرّاء تداعيات وباء «كوفيد-19»، وذلك ضمن الشروط والأحكام المطبقة والمحددة في معايير خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة.

وقال محافظ المصرف المركزي، عبدالحميد محمد سعيد الأحمدي، إن المصرف يؤكد التزامه بدعم النظام المالي لدولة الإمارات، واتخاذ الإجراءات اللازمة بهدف تسريع تعافي الاقتصاد من تداعيات وباء «كوفيد-19»، مشيراً إلى أن تمديد فترة تطبيق خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة جاء لتقديم الدعم لعملاء البنوك من الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأفراد.

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