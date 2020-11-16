"دبي كوميرسيتي" توقع اتفاقية مع "هيلمان" و"دي إتش إل إكسبرس" لتقديم خدمات لوجستية

المصدر: دبي - وام

وقعت "دبي كوميرسيتي"، أول منطقة حرة للتجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، اتفاقية استراتيجية مع شركة "هيلمان وورلد وايد لوجيستيكس"، لتشغيل وإدارة نموذج مبتكر لوحدات لوجستية مشتركة لقطاع التجارة الإلكترونية ضمن المجمع اللوجستي في المنطقة الحرة وتوفير خدمات التوصيل بالتعاون مع شركة "دي إتش إل إكسبرس" وذلك على هامش فعاليات معرض "سيملس الشرق الأوسط 2020".

وتسعى "دبي كوميرسيتي" التي يجري تطويرها على مساحة 2.1 مليون قدم مربعة في منطقة أم رمول بالقرب من مطار دبي الدولي وبكلفة تصل إلى 3.2 مليارات درهم، إلى الارتقاء بمكانة إمارة دبي كمركز عالمي رائد للتجارة الإلكترونية إلى جانب دعم التنويع الاقتصادي والتحول الذكي في الإمارة.

وسيستفيد متعاملو "دبي كوميرسيتي" من أسعار محددة وتنافسية للعمليات اللوجستية المتكاملة لإدارة المستودعات والسلع من التخزين إلى التوصيل النهائي.

وستتيح هذه الشراكة توسعة نطاق شبكة تغطية ووصول الشركات إلى أسواق أخرى بكفاءة وسرعة عالية توفر لهم فرصة نمو أعمالها ودخولها إلى أسواق جديدة .

ويقدم نموذج الوحدات اللوجستية حلولا جديدة للدفع حسب الاستخدام والتي تعتبر عالية الكفاءة من حيث الكلفة وتمنح مرونة بالتوازي مع حجم العمليات والطلب.

وستوفر "هيلمان" في إطار خدمات التوصيل من المستودع إلى المتعاملين حلول "الميل الأخير" من خلال شريكها "دي إتش إل إكسبرس" والتي ستركز خدماتها على توصيل السلع إلى الوجهة النهائية بسرعة عالية مما يعزز من تجربة عملاء الشركات المستخدمة للوحدات اللوجستية.

وستدار الوحدات اللوجستية من قبل فريق متخصص من شركة "هيلمان" العالمية لإدارة عمليات الوحدة في ما يتعلق بطلبات الشحن وتتبع الشحنات مدعوما باللوحات الرقمية حسب احتياجات المتعاملين إلى جانب فريق آخر مخصص لخدمات المتعاملين، الأمر الذي سيعزز من شفافية وسرعة الرد مع المتعاملين.

وقالت عضو مجلس الإدارة في "دبي كوميرسيتي"، آمنة لوتاه، إن "هذه الشراكة تمثل نموذجا متميزا في بيئة التجارة الإلكترونية في المنطقة عموما إذ تسعى إلى دعم وتسريع نمو قطاع وشركات التجارة الإلكترونية وتوسيع نطاق أسواقها ونشاطها التجارية بكفاءة تشغيلية عالية وجودة متميزة".

وأضافت أن "نموذج الوحدة اللوجستية المشتركة يمتلك امتيازات ذات تنافسية عالية ومنفردة في التجارة الإلكترونية ما يمكن متعاملي (دبي كوميرسيتي) من النمو بشكل استراتيجي وكفاءة تشغيلية عالية.. وستلعب هذه الشراكة دورا محوريا في نمو قطاع التجارة الإلكترونية وتحفيز الحركة التجارية الإقليمية والعالمية بعدما أكد هذا العام الدور الحيوي الذي تلعبه التجارة الإلكترونية وقطاع اللوجستيات في الاقتصاد عالميا".

وأكدت دعم "دبي كوميرسيتي" لهذا التعاون مع شركتي "هيلمان وورلد وايد لوجيستيكس" العالمية و"دي إتش إل إكسبرس" ولمتعامليها في رحلتهم نحو النمو والتقدم في قطاع التجارة الإلكترونية بما يدعم تنوع اقتصاد إمارة دبي ومستقبل التنمية الاقتصادية المستدامة .

من جانبه قال الرئيس التنفيذي الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا في شركة "هيلمان وورلد وايد لوجيستيكس"، مادهاف كوروب: يسرنا الحصول على فرصة تطوير نموذج فريد لـ(دبي كوميرسيتي) التي تعد المنطقة الحرة الأولى من نوعها على مستوى المنطقة إذ ستعزز شراكة (دبي كوميرسيتي) الاستراتيجية مع مزود الخدمات العالمي المرموق (هيلمان وورلد وايد لوجيستيكس) وشريكها لخدمات الميل الأخير، شركة (دي إتش إل إكسبرس× من نطاق خدمات المنطقة الحرة المتخصصة مقارنة بغيرها على صعيد نموذج مزود البنية التحتية التقليدي".

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