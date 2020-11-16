«فيتش» تمنح «الاتحاد لائتمان الصادرات» تصنيفاً ائتمانياً بدرجة «AA-»

المصدر: دبي - وام

أشاد وزير دولة للتجارة الخارجية نائب رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، بجهود الشركة وإنجازها المتمثل في حصولها على تصنيف للقوة المالية للتأمين والقدرة الائتمانية بدرجة (AA-) «قوي جداً»، مع نظرة مستقبلية مستقرة من «وكالة فيتش للتصنيف الائتماني» للسنة الثانية على التوالي.

وقال إن هذا التصنيف يؤكد التزام الشركة بدعم نمو الشركات الإماراتية، وتعزيز تنافسيتها على الصعيد العالمي من خلال حمايتها، ومنحها الثقة عند العمل في الأسواق الدولية، وبالتالي الإسهام في تسريع التنويع الاقتصادي غير النفطي بالدولة.

وأضاف أن هذا التصنيف يعكس أهمية الدور الذي تقوم به «الاتحاد لائتمان الصادرات» في دعم التنويع الاقتصادي الوطني لدولة الإمارات، حيث تأسست الشركة لتعزيز الصادرات الإماراتية غير النفطية، وحماية المصدرين والمستثمرين المحليين من المخاطر السياسية، وضد مخاطر عدم السداد من قبل المشتري، فضلاً عن دعم الشركات الإماراتية للدخول في مناقصات وصفقات تجارية دولية. وأكد الزيودي أن هذا التصنيف يعدّ من أقوى التصنيفات الائتمانية التي يمكن أن تحصل عليها أي مؤسسة مالية ليست في دولة الإمارات فحسب، بل على مستوى المنطقة بأكملها، معتبراً أن التصنيف يعكس حرص الشركة على دعم نمو الشركات الإماراتية وتنافسيتها في الأسواق الدولية، الأمر الذي يسهم في تسريع التنويع الاقتصادي غير النفطي، بما يتماشى مع رؤية قيادة الدولة. كما يؤكد سعي الشركة نحو التطوير والابتكار لترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة والأعمال. يشار إلى أن «الاتحاد لائتمان الصادرات»، حصلت على هذا التصنيف، نظراً إلى الدور المهم الذي تلعبه في تعزيز صادرات الإمارات غير النفطية وتجارتها واستثماراتها وتطوير القطاعات الاستراتيجية، بما يتماشى مع الأجندة الاقتصادية لرؤية الإمارات 2021.

التصنيف يعكس أهمية الدور الذي تقوم به الشركة في دعم التنويع الاقتصادي للإمارات.

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