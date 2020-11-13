«دناتا» توفر 8.3 ملايين وجبة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بلغت إيرادات شركة «دناتا»، بما في ذلك الدخل من عمليات أخرى، خلال الأشهر الستة الأولى من السنة المالية الجارية، 2.4 مليار درهم، بانخفاض نسبته 68%، مقارنة بعائدات الفترة ذاتها من السنة الفائتة، حيث كانت 7.4 مليارات درهم، بينما بلغ عدد الوجبات التي وفرتها، خلال الأشهر الستة الأولى، 8.3 ملايين وجبة، بتراجع نسبته 84% مقارنة مع النصف الأول من السنة المالية الماضية، التي سجلت فيها أعداد الوجبات 51.9 مليوناً.

وبلغ إجمالي خسائر «دناتا» 1.5 مليار درهم، مقارنة مع أرباح العام الماضي البالغة 311 مليون درهم. ويتضمن هذا الرقم مخصصات انخفاض القيمة بمبلغ 689 مليون درهم، عبر أقسام الأعمال الدولية التابعة لـ«دناتا».

وحافظت «دناتا لخدمات المطار» على مكانتها كأكبر مساهم في إيرادات «دناتا»، حيث بلغت هذه المساهمة 1.7 مليار درهم، بانخفاض نسبته 54% عن إيرادات الأشهر الستة الأولى من السنة المالية الماضية.

وسجل إجمالي أعداد الطائرات، التي قدمت «دناتا» خدمات مناولة لها في جميع مواقع عملها، انخفاضاً حاداً بنسبة 71%، إلى 102 ألف و917 طائرة، فيما سجلت الشحنات التي تمت مناولتها 1.3 مليون طن بتراجع نسبته 12% عن الفترة ذاتها من السنة الماضية.

وبلغت مساهمة عمليات «دناتا» لخدمات السفر في الإيرادات 95 مليون درهم، مقابل 1.8 مليار درهم، بانخفاض كبير نسبته 95% عن الفترة المناظرة من السنة الماضية.

وسجلت المبيعات الإجمالية لقسم السفر تراجعاً حاداً للمرة الأولى، حيث بلغت 246 مليون درهم، مقارنة مع 5.9 مليارات درهم في الأشهر الستة الأولى من السنة المالية الماضية.

وبلغت مساهمة عمليات «دناتا» لتموين الطائرات 436 مليون درهم في الإيرادات الإجمالية بانخفاض نسبته 76%.

وتأثرت أعمال «دناتا» في خدمات المناولة الأرضية والتموين والسفر بصورة كبيرة جرّاء جائحة «كوفيد-19»، حيث خفضت شركات الطيران المتعاملة جداول رحلاتها ومتطلبات الخدمة أو علقت عملياتها بالكامل.

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