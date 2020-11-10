خدمات مالية.. مزايا بطاقة «فليكسي» الائتمانية

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

أطلق بنك الإمارات دبي الوطني «بطاقة فيزا فليكسي الائتمانية»، التي تتيح للمتعاملين فرصة اختيار المزايا التي يفضلونها لإثراء أنماط حياتهم وخياراتهم، لتكون بذلك بطاقة مصممة خصيصاً وفقاً لتطلعاتهم وتفضيلاتهم. وتأتي البطاقة لتواكب التغيرات المتواصلة في تطلعات المتعاملين على صعيد تخصيص المنتجات والخدمات المصرفية، وتستهدف المتعاملين الذين يقدرون قيمة الخيارات المرنة والشخصية في جميع جوانب حياتهم.

ويمكن للمتعاملين الاختيار من مجموعة واسعة من المزايا المتنوعة، التي تشمل عروض السينما الحصرية والاشتراكات في منصات الموسيقى والخدمات المتعلقة بالسفر، إضافة إلى باقة واسعة من المزايا الأخرى، مثل جولات لعب الغولف، والاتصال المجاني بشبكات الإنترنت اللاسلكية حول العالم، والمساعدة الطبية الدولية، ورصيد خدمات سيارات الأجرة، وغيرها.

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