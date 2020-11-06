هيئة كهرباء ومياه دبي تطلق «برنامج الترشيد التفاعلي»

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) «برنامج الترشيد التفاعلي»، المتوافق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لترسيخ مفهوم الترشيد في أوساط القطاع التعليمي، وحث الأجيال المقبلة للمحافظة على الموارد الطبيعية الثمينة، وضمان استدامتها لغد أخضر وأكثر إشراقاً. ويُقدم البرنامج خيارات واسعة من محاضرات التوعية المبتكرة، وورش العمل التفاعلية لكل المراحل الدراسية، ما يسهم في توسيع آفاق الطلبة، وتمكينهم من إدراك الجهود الكبيرة المبذولة لإيصال إمدادات الكهرباء والمياه إلى منازلهم ومنشآتهم التعليمية، بالتجربة والمحاكاة، وبالتالي استشعار دورهم ومسؤوليتهم في ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه، واتباع نمط حياة مستدام.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «تحرص الهيئة على تقديم الدعم اللازم لإطلاع النشء الجديد على طرق الحفاظ على البيئة والعمل على استدامة مواردها الطبيعية، وكيفية تطبيق أفضل ممارسات الترشيد، واتباع نمط حياة مسؤول ومستدام للحدّ من الهدر والإسراف».

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