«الاتحادية للجمارك» تقرر تشكيل المجلس الاستشاري مع القطاع الخاص

المصدر: أبوظبي ■الإمارات اليوم

أصدر مفوض الجمارك رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، علي سعيد مطر النيادي، قراراً بتشكيل المجلس الاستشاري الجمركي مع القطاع الخاص بهدف تعزيز الشراكة والتعاون بين الهيئة والقطاع الخاص في الدولة لمناقشة الموضوعات الجمركية والمشروعات والمبادرات التي تهدف إلى تطوير العمل الجمركي والارتقاء بمستوى تنافسيته عالمياً. وطبقاً للقرار، يترأس المجلس مدير إدارة العلاقات الدولية في الهيئة، سعود سالم العقروبي، كما يتولى ممثل عن القطاع الخاص، منتخب من قبل أعضاء المجلس، منصب نائب رئيس المجلس.

أعضاء المجلس

ويضم المجلس في عضويته 20 شخصاً من منتسبي القطاع الخاص كحد أعلى، يتم اختيارهم عن طريق الترشيح وفقاً للشروط والضوابط التي حددها القرار، إضافة إلى كل من مديري إدارات السياسات والشؤون الجمركية، والشؤون القانونية، والعمليات والسيطرة الجمركية، والتطوير الجمركي، والرقابة والتفتيش الجمركي بالهيئة.

شريك استراتيجي

وقال النيادي، في بيان صادر أمس، إن القطاع الخاص شريك استراتيجي في مسيرة التطوير الجمركي والتنمية المستدامة التي تتبناها دولة الإمارات، كما أنه شريك فاعل في تنفيذ مبادئ ومستهدفات رؤية الإمارات 2020.

وأضاف النيادي: «في ظل التحديات المتزايدة على الصعيدين الجمركي والتجاري، فإن هناك آفاقاً واسعة للتعاون مستقبلاً مع القطاع الخاص من أجل تحقيق الازدهار التجاري وتطوير بيئة الأعمال، وجعلها أكثر جاذبية من الناحية الجمركية والتجارية».

أهداف المجلس

وحدد القرار أهداف المجلس ومهامه الأساسية في إشراك القطاع الخاص في رسم السياسات الجمركية بالدولة، ومعرفة توجهات التجارة الدولية ومواكبة التغيرات التي تطرأ عليها للاستفادة منها عند صياغة الاستراتيجيات الجمركية، ودعم تنافسية الدولة، فضلاً عن الاستماع إلى ملاحظات ومرئيات القطاع الخاص بشأن الأعمال والممارسات والمبادرات والبرامج والمشروعات الجمركية، ومعرفة التحديات والعقبات الجمركية التي تواجه القطاع الخاص، وتبادل الأفكار والاقتراحات والخبرات.

اختيار المرشحين

وحول آلية اختيار المرشحين من القطاع الخاص، نص القرار على أن تقوم الهيئة بفتح باب الترشح أمام الأعضاء الراغبين من القطاع الخاص في الترشح، وفقاً للإجراءات والمدة الزمنية التي تحددها الهيئة مع الأخذ بعين الاعتبار أسبقية الترشح، حيث سيتم اختيار الأعضاء من القطاعات المختلفة أو المجموعات التي تمثلهم على أن يكون لهم تعامل مباشر مع الجمارك في الدولة.

وأعلنت «الاتحادية للجمارك» عن فتح باب الترشح ابتداءً من أمس، ولمدة ثلاثة أسابيع أمام ممثلي القطاع الخاص الراغبين في المشاركة في المجلس لترشيح أنفسهم وتعبئة استمارة الترشح عبر الموقع الإلكتروني الخارجي للهيئة، حيث يمكن للراغبين في الترشح الاطلاع على المزيد من التفاصيل والشروط والأحكام عبر موقع الهيئة الخارجي «www.fca.gov.ae».

العضوية

أفادت الهيئة الاتحادية للجمارك، بأن عضوية منتسبي القطاع الخاص في المجلس الاستشاري الجمركي تستمر لمدة سنتين، ويمكن تجديدها لمدة مماثلة، كما يتم انتخاب نائب رئيس المجلس من قبل أعضاء المجلس من القطاع الخاص لمدة سنة، ويمكن إعادة انتخابه لفترة مماثلة.

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