اقتصادية دبي تجدّد 65.2 ألف رخصة تجارية تلقائياً خلال 9 أشهر

المصدر: إعداد : سامح عوض الله

أفاد تقرير صادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري باقتصادية دبي، بأنه تم تجديد 65 ألفاً و289 رخصة تجارية تلقائياً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وهو ما يشكل 58.6% من إجمالي معاملات تجديد الرخص (111 ألفاً و418 رخصة).

وتميزت الرخص المجددة تلقائياً خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بتنوعها حسب النشاط، حيث تصدرت الأنشطة التجارية بنسبة 80%، تلتها الأنشطة المهنية بنسبة 18%، وتوزعت بقية النسب على الأنشطة الصناعية والسياحية.

وسلط التقرير الضوء على توزيع الرخص المجددة تلقائياً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، حسب المناطق الرئيسة في إمارة دبي، وكانت الحصة الكبرى لمنطقة ديرة بإجمالي 33 ألفاً و637 رخصة، ومن ثم منطقة بردبي بمجموع 31 ألفاً و471 رخصة، وأخيراً منطقة حتا بواقع 181 رخصة.

تسهيل

وأطلقت اقتصادية دبي خدمة «التجديد التلقائي» لرفع رضا المتعاملين، وتسهيل معاملاتهم وتوفير الوقت لإنجازها بكل سلاسة في دبي، حيث ضمت رحلة المتعامل لتجديد رخصة تجارية في السابق أربع زيارات وسبع خطوات، والآن ومن خلال التجديد التلقائي لا يتعين على صاحب الرخصة سوى القيام بخطوة واحدة، وهي إرسال رقم الرخصة المراد تجديدها إلى الرقم «6969».

ويأتي إطلاق الخدمة أيضاً في إطار سعي قطاع التسجيل والترخيص التجاري للسير على نهج القيادة الرشيدة في الاستدامة والمنافسة، وتعزيز الآليات المتبعة في مزاولة النشاطات التجارية بإمارة دبي، من خلال اتباع أحدث التكنولوجيا والبرامج الذكية التي تتماشى مع أرقى المعايير المتبعة عالمياً.

قنوات الدفع

ويمكن للمتعاملين دفع رسوم خدمة التجديد التلقائي عبر قنوات الدفع الإلكتروني، وتضم بوابة حكومة دبي الذكية، و«آفاق للتحصيل»، والتطبيق الذكي «DED Business»، وبنك دبي التجاري (لمتعاملي البنك)، وبنك دبي الإسلامي (لمتعاملي البنك).

ويمكنهم أيضاً الدفع من خلال شركة آفاق للتمويل الإسلامي عن طريق التحويل البنكي أو الإيداع في أجهزة الصراف الآلي الخاصة ببنك دبي الإسلامي. كما يمكن الدفع نقداً عن طريق بنك دبي التجاري والإمارات الإسلامي (جميع الفروع /‏‏ ماكينات الصراف الآلي).

ويوجد أربعة من الأنشطة الاقتصادية الخاصة في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، التي لا تشملها خدمة التجديد التلقائي المتطورة، وهي: نقل الركاب بسيارات الأجرة العامة، ونقل الركاب بالسيارات الفخمة، وتأجير السيارات، وخدمات نقل الركاب ذوي الحالات غير الطارئة، ونشاطان لدائرة السياحة والترويج التجاري، هما: تنظيم رحلات سياحية داخلية، وتنظيم رحلات سياحية خارجية.

ويجب على جميع المتعاملين من أصحاب الرخص تحديث البيانات الشخصية لدى اقتصادية دبي، بحيث يتمكن فريق قطاع التسجيل والترخيص التجاري من تقديم الخدمات بشكل أكثر فاعلية.

أفضل الممارسات

تعمل اقتصادية دبي، بشكل مباشر، مع الجهات المعنية في الإمارة، لتسخير جميع الجهود والإمكانات التي تضمن وضع الاستراتيجيات حيز التطبيق الفعلي، وتسهيل إجراءات المعاملات والتراخيص التجارية في دبي، وذلك للتمكن من تطبيق أفضل الممارسات في منهجية العمل وتحسين إجراءات التراخيص التجارية، التي تشكل عاملاً أساسياً في تنافسية الأعمال واستدامتها.

- الأنشطة التجارية تصدرت الرخص المجدّدة تلقائياً بنسبة 80%.

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