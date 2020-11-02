تطبيق ذكي لتأمين السيارات في السوق الإماراتية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم





أطلقت شركة "أديندا القابضة المحدودة"، بالشراكة مع الوثبة الوطنية للتأمين، أول تطبيق ذكي لتأمين السيارات في دولة الإمارات، وفقاً لبيان صحافي تلقت "الإمارات اليوم"، نسخة منه.

ويتيح التطبيق الجديد للمتعاملين شراء وثائق التأمين على السيارات وتقديم المطالبات عبر الإنترنت، إضافة إلى تقديم مكافآت للسائقين عن كل يوم يقودون فيه سياراتهم من دون حوادث.

ويهدف تطبيق "هلا" لتشجيع المتعاملين على القيادة بأمان وتسهيل استرداد تعويضات التأمين على سياراتهم من خلال نظام مكافآت خاص بهم.

ويمكن للسائقين، الذين يكملون عاماً واحداً من دون حوادث سير، الاستفادة من خصم كبير على أقساط السنوات التالية، إضافة إلى مكافآت فورية بعد أيام من حيازتهم وثيقة "هلا"، مثل الحصول على وجبات طعام مجاناً وخصومات مجزية على الإقامات الفندقية وعضويات الصالات الرياضية.

وقال الرئيس التنفيذي لـ"هلا"، وليد الذيب: "أردنا تغيير الممارسات التقليدية السارية في قطاع التأمين، حيث اعتاد المتعاملون على التعامل مع الشركات التي ينتهي دورها ببيع وثائق التأمين، وهدفنا من تأسيس (هلا)، تقديم مكافآت للمتعاملين على القيادة الآمنة بكل شفافية".

من حهته، قال مدير العمليات في شركة الوثبة الوطنية للتأمين، أنس مستريحي: "نحرص على توفير تجربة عالية الجودة ورحلة سلسة للمتعاملين على جميع المستويات، والابتعاد عن الممارسات التقليدية".

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