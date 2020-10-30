خدمات مالية.. تحذير من احتيال «اليانصيب»

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

يحدث الاحتيال عبر «اليانصيب» عندما تتلقى الضحية إخطاراً غير متوقع بفوزها بمبلغ كبير من المال وحثها على المطالبة بأموال الجائزة، كما تطالب الضحية بالكشف عن معلوماتها الشخصية والمالية، لكنها لا تتلق أي جائزة مالية، بل تفقد أموالها الخاصة لمصلحة المحتالين، وذلك وفقاً لاتحاد مصارف الإمارات، الذي أوضح أنه في عملية احتيال نموذجية عبر «اليانصيب»، يرسل المحتالون رسائل جماعية عبر البريد الإلكتروني، والرسائل النصية، وتطبيق «واتس أب» لإبلاغ الضحايا بأنهم فازوا بـ«اليانصيب» أو جوائز مالية.

وأضاف أن الرسالة قد تحتوي على روابط تثير فضول الضحية للنقر عليها أو تشجعها على إنشاء رقم تواصل أو عنوان بريد إلكتروني، كما يطالب المحتالون الضحية بدفع رسوم الإجراءات والتحويل النقدي للمطالبة بالجائزة.

وذكر اتحاد المصارف أن لغة هذه الرسائل تبدو رسمية ومشروعة، ما يجعل الضحية تقع فريسة لها، مشيراً إلى أن المحتالين مقنعون ويجرون المكالمات ويتحدثون الإنجليزية بطلاقة باستخدام نصوص معدة جيداً، وربما يظهرون كمحامين ووكلاء مطالبات ومصرفيين ووكلاء تنفيذ قانوني، كما يمكنهم استخدام أي سند يجعلهم جديرين بالثقة والإقناع.

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