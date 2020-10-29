المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

كشفت وزارة الاقتصاد، أمس، عن تسجيل 1255 علامة تجارية في الدولة خلال أكتوبر الجاري، وذلك على الرغم من تداعيات أزمة «كورونا» وتاثيرها في الأعمال بمختلف الدول.

وأوضحت الوزارة، في التقرير الذي أصدرته حول العلامات التجارية المسجلة في أكتوبر 2020، بأن العلامات المسجلة للشهر الجاري تنوّعت في قطاعات ومجالات مختلفة، بعضها سلعي وبعضها خدمي، وتشمل شركات محلية وعالمية كبرى تعمل في مجالات، على رأسها المواد الغذائية والتجارة العامة والزراعة والصناعة والقطاع الطبي والصحي والتكنولوجيا وتقنية المعلومات والاتصالات والإلكترونيات والتطوير العقاري وتنظيم المؤتمرات والتأمين والتجارة الإلكترونية وتجارة أجزاء السيارات وقطع الغيار والأدوات المنزلية والمطاعم والإدارة والمنظفات والمطهرات وخدمات الحراسة وخدمات تنظيف المباني.

وأشارت إلى أن الإمارات، وفقاً لمختلف التقارير الدولية، تعدّ مركزاً إقليمياً وعالمياً رائداً لكبريات الشركات العربية والعالمية التي تقوم بالتصنيع في الدولة والتصدير لمختلف دول العالم، خصوصاً في ضوء ما تقدمه الإمارات من حوافز للاستثمار الأجنبي.

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