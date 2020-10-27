مخالفة صالات رياضية بسبب عدم التزامها بتدابير مكافحة «كورونا»

المصدر:
  • سامح عوض الله - دبي
التاريخ:

خالفت اقتصادية دبي سبع منشآت تجارية لعدم الالتزام بالتدابير الاحترازية للحد من انتشار «كوفيد-19»، ومنها عدم ارتداء الكمامات، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمراعاة مسافة التباعد الجسدي. وتشمل الأنشطة قطاع التجزئة، وصالات كمال الاجسام، بالتنسيق مع مجلس دبي الرياضي، من دون أية إغلاقات، أو تنبيهات.

‏كما بلغ عدد المنشآت التجارية المستوفية للاشتراطات 656 محلاً.

‏وشددت اقتصادية دبي على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والإبلاغ عن أي مخالفة أو تجاوز في المنشآت التجارية عبر تطبيق مستهلك دبي.

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