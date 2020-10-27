«التنافسية والإحصاء»: 1.56 مليون عامل في قطاع الإنشاءات

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

أعلنت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء أن عدد العاملين في قطاع الإنشاءات بالدولة يبلغ 1.56 مليون عامل، يعملون في 42.4 ألف منشأة.

وأوضحت الهيئة في مسح قطاع الإنشاءات، أن إجمالي تعويضات المشتغلين في القطاع، يبلغ 56.4 مليار درهم سنوياً.

المنشآت

وتفصيلاً، كشفت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، أن إجمالي عدد المنشآت العاملة في قطاع الإنشاءات بالإمارات، يبلغ 42 ألفاً و428 منشأة حالياً، تتنوع بين منشآت تشييد المباني والهندسة المدنية وأنشطة التشييد المتخصصة.

وأوضحت الهيئة في مسح قطاع الإنشاءات، الذي أعلنت نتائجه أمس، أن عدد المنشآت العاملة في أنشطة التشييد المتخصصة يبلغ 34 ألفاً و470 منشأة، في حين يبلغ عدد المنشآت العاملة في تشييد المباني 7013 منشأة، فيما يبلغ عدد المنشآت في قطاع الهندسة المدنية 945 منشأة.

العاملون

وأضافت أن عدد العاملين في قطاع الإنشاءات بأكمله، يبلغ مليوناً و564 ألفاً و95 عاملاً، بينهم 792 ألفاً و560 عاملاً يعملون في أنشطة تشييد المباني بنسبة 50.7% من إجمالي العاملين في قطاع الإنشاءات بأكمله، و622 ألفاً و914 عاملاً في أنشطة التشييد المتخصصة، و148 ألفاً و621 عاملاً في الهندسة المدنية.

التعويضات

وبيّنت الهيئة أن تعويضات المشتغلين في قطاع الإنشاءات، التي تشمل المرتبات والبدلات والحوافز وتكاليف التوظيف، تبلغ سنوياً نحو 56 ملياراً و439 مليون درهم، منها 27 ملياراً و642 مليون درهم تعويضات المشتغلين في تشييد المباني بنسبة 49% من إجمالي تعويضات العاملين في القطاع، و22 ملياراً و714 مليون درهم تعويضات المشتغلين في أنشطة التشييد المتخصصة، وستة مليارات و83 مليون درهم تعويضات المشتغلين في أنشطة الهندسة المدنية.

القيمة المضافة

وبيّن المسح أن القيمة المضافة لقطاع الإنشاءات في الاقتصاد الوطني أو إجمالي إسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للدولة تبلغ 132 ملياراً و529 مليون درهم سنوياً، حيث بلغت القيمة المضافة لأنشطة تشييد المباني 70 ملياراً و647 مليون درهم، في حين بلغت القيمة لأنشطة التشييد المتخصصة 47 ملياراً و392 مليون درهم، بينما بلغت القيمة لأنشطة الهندسة المدنية 14 ملياراً و490 مليون درهم.

التكوين الرأسمالي

أشار مسح قطاع الإنشاءات في الدولة إلى أن قيمة التكوين الرأسمالي في القطاع يبلغ تسعة مليارات و318 مليون درهم سنوياً، بينها أربعة مليارات و343 مليون درهم قيمة التكوين الرأسمالي في أنشطة تشييد المباني، وثلاثة مليارات و706 ملايين درهم قيمة التكوين الرأسمالي في أنشطة التشييد المتخصصة، ومليار و269 مليون درهم قيمة التكوين الرأسمالي لأنشطة الهندسة المدنية في القطاع.

132.5

مليار درهم إسهام قطاع الإنشاءات في الناتج المحلي الإجمالي للدولة سنوياً.

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