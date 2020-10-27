«الاتحاد العقارية» تسدد 70 مليون درهم لأكبر دائن لها

المصدر: دبي - وام

أفادت شركة الاتحاد العقارية بأنها أتمت عملية سداد 70 مليون درهم لمصلحة أكبر دائن لها بنجاح.

وأكدت الشركة في بيان توضيحي، نشر على الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي، أن هذه الدفعة تأتي تطبيقاً لخطة شاملة لإعادة هيكلة الديون التي تم الإعلان عنها في أغسطس الماضي، وذلك بهدف تحسين التدفقات النقدية للمجموعة، وتعزيز مكانتها وثقتها الائتمانية لدى القطاع المصرفي.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة، خليفة حسن الحمادي، إن المجموعة تتمتع بالقوة بما تملكه من قاعدة أصول كبيرة وعمليات متعددة، مؤكداً التزام الشركة بما عليها من مستحقات دون تأخير.

وأضاف أن التنفيذ الناجح لبرنامج إعادة هيكلة الديون الشامل أدى إلى انخفاض كبير في تكاليف التمويل بنسبة 35% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر 2020، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأشار إلى أن هذا الإنجاز يضاف إلى سلسلة الإنجازات التي أعلنت عنها الشركة في الآونة الأخيرة، والتي تؤكد في مجملها سعيها المتواصل لترسيخ مكانتها في القطاع.

يشار إلى أن الشركة أعلنت عن تحقيق أرباح صافية قدرها 509 ملايين درهم في الربع الثالث من العام الجاري.

الدفعة المسددة تأتي تطبيقاً لخطة إعادة هيكلة ديون الشركة التي أعلنت عنها في أغسطس.

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