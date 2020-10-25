أرابتك تؤجل اجتماع مجلس إدارة (التصفية) للمرة الثانية

المصدر: مدحت السويفي – دبي

أعلنت شركة "أرابتك القابضة" أنه تم تأجيل موعد انعقاد مجلس إدارتها، الذي كان من المقرر عقده اليوم، مبينة أنه سيتم عقد الاجتماع يوم الأربعاء، 28 أكتوبر الجاري، الساعة الثالثة بعد الظهر.

ويعتبر هذا التأجيل الثاني لاجتماع مجلس إدارة الشركة المنوط به وضع خطة التصفية، حيث سبقه اجتماع أجل في 20 أكتوبر.

ومن المقرر أن يناقش مجلس الإدارة خلال الاجتماع جميع الأمور المرتبطة بخطة التصفية.

وقد شهد شهر أكتوبر الجاري أحداثاً مهمة مر بها سهم شركة "أرابتك"، حيث بدأ السهم الشهر بقرار استمرار إيقافه في سوق دبي المالي، وكان آخر سعرٍ تم تداول السهم هو 0.530 درهماً يوم الأربعاء الماضي 30 سبتمبر.

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