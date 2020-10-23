«شعاع كابيتال» تستكمل تسعير سندات بـ 150 مليون دولار

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

استكملت شركة «شعاع كابيتال» عملية تسعير سندات بقيمة 150 مليون دولار (552 مليون درهم)، مع تسعيرها بمعدل فائدة 7.5%.

وأكدت الشركة، في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي، أن إصدار السندات سيكون أول عملية إصدار عالية الربحية تشهدها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ ظهور «كوفيد-19».

وشهدت السندات إقبالاً واسعاً من المؤسسات عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والخليج وغيرها. وسيتم إدراج السندات في سوق الأوراق المالية الدولية في بورصة لندن بحلول 28 أكتوبر الجاري.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «شعاع كابيتال»، جاسم الصديقي: «واصلت (شعاع) إحراز تقدم ملحوظ في نهجها الهادف لتحقيق قيمة مضافة، وذلك رغم التحديات الناجمة عن الظروف الراهنة»، مشيراً إلى أن الشركة أطلقت في الآونة الأخيرة عدداً من الصناديق الجديدة التي ترسخ مكانتها في سوق إدارة الأصول والصيرفة الاستثمارية على مستوى المنطقة.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للشؤون المالية وإدارة المخاطر لشركة «شعاع كابيتال»، يواكيم مولر، إن «إصدار السندات من شأنه دعم طموحاتنا، وتعزيز قدراتنا المالية مستقبلاً».

وستشهد عملية الإصدار طرح سندات بكامل القيمة التي وافق عليها المساهمون خلال اجتماع الجمعية العمومية في 14 أكتوبر الجاري، والبالغة 150 مليون دولار.

وتمت الصفقة بقيادة بنك «ستاندرد تشارترد»، وبنك «أبوظبي الأول» كمنسقين عالميين، وعمل كل من بنك الشارقة، و«الإمارات دبي الوطني كابيتال»، وبنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق، وبنك «ستاندرد تشارترد» كمديري اكتتاب مشتركين.

- السندات ستكون أول عملية إصدار عالية الربحية تشهدها المنطقة منذ ظهور «كوفيد-19».

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