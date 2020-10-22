«داماك باراماونت».. 4 أبراج توائم متماثلة معمارياً

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

يعد مبنى «داماك باراماونت»، الذي تديره مجموعة «باراماونت للفنادق والمنتجعات» في دبي، مجمعاً سكنياً وفندقياً مكوناً من أربعة أبراج توائم متماثلة معمارياً وذات شكل فريد.

ويضم المبنى، الذي يقع في قلب منطقة برج خليفة، 1200 جناح مزودة بخدمات فاخرة في ثلاثة أبراج، وحياة فاخرة بنكهة «هوليوود»، بينما يستضيف البرج الرابع فندق «باراماونت» ومجموعة من أماكن الإقامة.

ويبلغ ارتفاع كل برج من الأبراج الأربعة 270 متراً، تربطها جميعاً مع بعضها بعضاً ساحة متعددة المستويات.

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