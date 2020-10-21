2.4 مليار درهم صافي أرباح «مجموعة اتصالات» الربعية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت «مجموعة اتصالات»، أمس، عن نتائجها المالية الموحدة للربع الثالث من العام الجاري، والمنتهية في 30 سبتمبر 2020.

وأكدت المجموعة في بيان، أمس، أن قاعدة مشتركي «مجموعة اتصالات» الإجمالية وصلت إلى 149 مليون مشترك، وبزيادة سنوية بلغت 1%، بينما وصلت قيمة إيرادات «مجموعة اتصالات» الموحدة، خلال الربع الثالث من العام الجاري، إلى 13 مليار درهم، في حين وصلت أرباحها الصافية الموحدة، بعد خصم حق الامتياز الاتحادي، إلى 2.4 مليار درهم، وبزيادة سنوية وصلت نسبتها إلى 6%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ووصل إجمالي قيمة الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء الموحدة، خلال الربع الثالث، إلى 6.9 مليارات درهم، بزيادة سنوية بلغت نسبتها 2%، نتج عنه هامش فائدة وضريبة واستهلاك وإطفاء وصلت نسبته إلى 53%.

وقال الرئيس التنفيذي بالإنابة الرئيس التنفيذي للعمليات الدولية في «مجموعة اتصالات»، حاتم دويدار: «لقد أظهر أداء (اتصالات)، خلال الربع الثالث من هذا العام، مرونة في التفاعل مع الظروف غير المسبوقة التي يمر بها العالم، ما يؤكد أهمية الدور المهم والمحوري الذي لعبته قدرات (اتصالات) الشبكية، في تمكين العملاء من أفراد ومؤسسات من تأدية مهامهم وأعمالهم بكل يسر وسهولة، على الرغم من هذه التحديات والظروف».

وأضاف: «وبفضل بنيتها التحتية الأكثر تطوراً وتقدماً في المنطقة، تعمل (اتصالات) بشكل دائم على اقتناص مختلف فرص النمو التي أتاحتها الظروف الراهنة، مع حرص الشركة المستمر على تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية لعملائها، وبما يدعم جهودها الرامية إلى تحقيق رؤيتها الاستراتيجية المتمثلة في قيادة المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات».

وأشار دويدار إلى أن نجاح «اتصالات» في إطلاق شبكة الجيل الخامس 5G، وفي توفير خدمات الإنترنت فائقة السرعة لمشتركيها، بالاعتماد على شبكة الجيل الخامس الثابتة، هو شهادة على جهود الشركة المبذولة في هذا الاتجاه.

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