353.4 مليون درهم صافي أرباح «الشارقة الإسلامي» في 9 أشهر

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أفاد مصرف الشارقة الإسلامي بأن أرباحه التشغيلية ارتفعت لتبلغ 504.7 ملايين درهم عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020، مقابل 465.7 مليون درهم عن الفترة نفسها من العام الماضي، قبل احتساب مخصصات انخفاض القيمة، بنمو قدره 8.4%.

وأكد المصرف في بيان، أمس، أن صافي الربح بلغ 353.4 مليون درهم، مقارنة مع 415.4 مليون درهم، بانخفاض قدره 14.9%، خلال فترة المقارنة، نتيجة لارتفاع صافي مخصصات انخفاض القيمة، التي وصلت إلى مبلغ 151.3 مليون درهم، مقارنة بمبلغ 50.3 مليون درهم عن العام الماضي، بارتفاع قدره 101.1 مليون درهم، ما يعادل 201.1%.

وأظهرت الميزانية العمومية للمصرف ارتفاع إجمالي الأصول بنسبة 15% لتصل إلى 53.3 مليار درهم عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020، مقارنة بمبلغ 46.4 مليار درهم عن العام الماضي.

وارتفع إجمالي تمويلات العملاء إلى مبلغ 29.5 مليار درهم، بزيادة قدرها 4.4 مليارات درهم، ما يعادل 17.5% مقارنة مع 25.1 مليار درهم عن العام الماضي.

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