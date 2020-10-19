«أمانات» تستثمر 18.4 مليون درهم في شركة أميركية

المصدر: دبي - وام

أعلنت شركة أمانات القابضة، أكبر شركة استثمارية في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن استثمارها مبلغ 18.4 مليون درهم في شركة «BEGiN» الأميركية الرائدة في مجال تكنولوجيا التعليم.

وباتت «أمانات»، من خلال هذا الاستثمار، الشريك الاستراتيجي الرئيس لـ«BEGiN» في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع الاستفادة من خبرة أمانات العميقة في هذا المجال، إضافة إلى شبكتها المميزة والداعمة في دفع عجلة النمو في المنطقة.

ويعد هذا الاستحواذ أول استثمار في مجال استثمارات رأس المال المجازف لـ«أمانات»، ويتماشى مع أهدافها الاستراتيجية في الاستثمار في شركات تكنولوجيا التعليم والصحة المتنامية، والتي لديها نموذج عمل جاذب وفريق إدارة قوي وذات نمو إقليمي ورؤية واضحة نحو تحقيق ربحية على المديين القصير والمتوسط، إضافة لذلك فإن هذا الاستثمار يعكس التزام «أمانات» بالقيام بدور رئيس في تكنولوجيا التعليم والصحة في المنطقة، والتي ظهرت الحاجة إلى ضرورتها بعد تفشي جائحة «كوفيد-19».

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «أمانات»، الدكتور محمد حمادة، إن «استثمارنا في (BEGiN) يمثل خطوة مهمة لـ(أمانات)، نظراً للتأثير العميق لمثل هذه التكنولوجيا الخلاقة على القطاعات التي نستثمر فيها، ونحن نعتقد أن هذا هو الوقت المناسب للاستثمار في تكنولوجيا التعليم والصحة لتطوير محفظتنا الاستثمارية، ولترسيخ (أمانات) شريكاً استراتيجياً في المنطقة مع المؤثرين في هذا المجال».

وأضاف حمادة أن «هذا الاستثمار يخدم سياستنا الاستثمارية الهادفة الى الدخول في شراكات مع الشركات الرائدة دولياً التي يمكن نقل نموذج عملها إلى المنطقة، الأمر الذي من شأنه خلق قيمة ومصدر للتطور السريع، وتميز تنافسي عن الآخرين».

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