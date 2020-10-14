اتفاقية تتيح للشركات الاستفادة من 45 تطبيقاً لإدارة الأعمال عبر «زوهو ون»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وقّعت اقتصادية دبي وشركة «زوهو» العالمية للتقنية، مذكرة تفاهم بهدف جعل التكنولوجيا متاحة وبأسعار معقولة لجميع الشركات العاملة في إمارة دبي، ومساعدتها في رحلتها للتحول الرقمي.

وأكد بيان صدر أمس، بأن توقيع المذكرة خطوة داعمة لمكانة إمارة دبي، باعتبارها رائدة في مجال الرقمنة، ونموذجاً عالمياً في قيادة اقتصاد المعرفة التنافسي، على النحو الذي تستهدفه الأجندة الوطنية 2021.

ووقع مذكرة التفاهم كل من المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والترخيص التجاري باقتصادية دبي؛ عمر بوشهاب، والمدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لـ«زوهو كورب»، علي شبدار.

مجموعة موحدة

وبموجب الاتفاقية، يمكن للشركات المحلية المسجلة لدى اقتصادية دبي، الاشتراك للحصول على «زوهو ون»، وهو عبارة عن مجموعة موحدة قائمة على التخزين السحابي تضم أكثر من 45 تطبيقاً يربط الخدمات الوظيفية المتنوعة في الشركات بسلاسة ومجاناً للسنة الأولى، حيث إن معظم الشركات التي لديها برامج قديمة، أو تعمل مع تطبيقات سحابية عدة، تعاني تعدد مخازن البيانات، وعقوداً مع مزودين عديدين، ومشكلات في مجال الدمج، وتكاليف متزايدة.

كما يُمكّن استخدام «زوهو ون» الشركات من إدارة المبيعات، والتسويق، والإنتاجية، وإدارة الموارد البشرية، وإدارة الشؤون المالية، ووظائف أخرى من خلال منصة واحدة، ما يسهم في تقليل حاجز الدخول الذي تواجهه العديد من الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة عند اعتماد تكنولوجيا المؤسسات.

وتُمكّن التطبيقات السحابية أيضاً الشركات من العمل من أي مكان، والاستفادة من تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي، لتسريع نموها.

التحول الرقمي

وأكد المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والترخيص التجاري باقتصادية دبي، عمر بوشهاب، أن التعاون مع شركة «زوهو» يأتي في إطار رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التي تعزز مكانة إمارة دبي في مقدمة التحول الرقمي على مستوى المنطقة، إذ تحتضن دبي أكبر الشركات التكنولوجية العالمية ومطوري الحلول التقنية والذكية، كما تنفذ مشروعات ومبادرات تؤكد ريادتها في هذا المجال.

وقال إن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الرقمية، هي الأرضية الصلبة لتعزيز قطاع الصناعة الرقمية والتطبيقات في الدولة على وجه العموم، وإمارة دبي خصوصاً.

ولفت بوشهاب إلى أن من شأن توقيع الاتفاقية مع «زوهو»، توفير حلول تسهم في تسهيل الإجراءات والوقت والجهد والمال، الأمر الذي يحقق سعادة ورضا مجتمع الأعمال في الإمارة، ويعزز من تنافسيته، لافتاً إلى أن اعتماد وتطبيق الحلول الذكية الرقمية، أصبح ركيزة أساسية لكل عمليات التطوير ضمن مختلف القطاعات، بما تضيفه تلك الحلول من خدمات ذات قيمة مضافة، وذلك ضمن بيئة ابتكارية تسعى إلى استثمار تقنيات المستقبل في تحقيق رفاه المجتمعات وازدهارها بتوفير حلول ذكية رقمية.

شبكة مترابطة

من جانبه، قال المدير التنفيذي والشريك المؤسس لـ«شركة زوهو كورب»، سريدار فيمبو: «نحن متحمسون للتعاون مع اقتصادية دبي في جهودها نحو تعزيز المستقبل الرقمي لإمارة دبي»، مؤكداً أن (زوهو) تؤمن بأن التنمية الاقتصادية الشاملة تنبع من شبكة مترابطة من تطبيقات معتمدة، ونحن ملتزمون دائماً بدعم الاقتصادات المحلية في رحلة نموها.

وأوضح أن وجود المقر الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا للشركة في إمارة دبي وشبكة الشركاء المتنامية في الدولة، يتيح خدمة المتعاملين بشكل أفضل.

وأضاف: «يمكن للشركات إدارة أعمالها إلكترونياً من مكان واحد من خلال استخدام (زوهو ون)»، لافتاً إلى أن جميع التطبيقات تعمل معاً بسلاسة تامة، ما يتيح إدارة سير الأعمال بشكل أفضل.

الأرصدة والتجديد

- يُمكن للشركات المسجلة لدى اقتصادية دبي الاستفادة من 1800 دولار لكل

شركة في أرصدة المحفظة التي يمكن استخدامها للاشتراك في «زوهو ون».

- الاستفادة من خصم بنسبة 5% لمرة واحدة عند تجديد الاشتراك، أو عند شراء أي من منتجات «زوهو».

- لا تسمح «زوهو» لأي تابعين لجهات خارجية من مراقبة سلوك الاستخدام

من قبل الشركات، ولا تبيع أي بيانات للشركات القائمة على الإعلانات.

«زوهو ون» تمكّن الشركات من إدارة المبيعات، والإنتاجية، وإدارة الموارد البشرية، والشؤون المالية من منصة واحدة.

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