«العالمية القابضة» تستثمر 39 مليون جنيه إسترليني في «أوكسفورد نانوبور»

المصدر: أبوظبي ــ وام





أعلنت الشركة العالمية القابضة (IHC) المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن استثمار 39 مليون جنيه استرليني مقابل تملكها حصة في شركة «أوكسفورد نانوبور تكنولوجيز» البريطانية، وذلك في إطار برنامج لزيادة رأس المال بقيمة 84.4 مليون جنيه استرليني، نفذته الشركة البريطانية المتخصصة في تكنولوجيا تسلسل الحمض النووي.

وستخصص «أوكسفورد نانوبور» هذا التمويل في توسيع نطاق جهودها المبذولة بمجال الابتكار، وتسريع وتيرة عملياتها التجارية والتصنيعية، بما في ذلك دعم مساعيها، بينما تمضي قدماً نحو تعزيز قدراتها وإمكاناتها في مجال الفحوصات السريعة للكشف عن فيروس «كوفيد- 19».

وقال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة العالمية القابضة، سيد بصر شعيب، إن «العالمية القابضة» تتمتع بسجل حافل بالاستثمارات الناجحة في قطاع معدات وأجهزة الرعاية الصحية بمنطقة الشرق الأوسط. ويسعدنا توسيع نطاق حضورنا نحو السوق العالمية من خلال استثمارنا الجديد في شركة «أوكسفورد نانوبور» التي طورت حلولاً تكنولوجية مبتكرة وفعّالة، كما أثبتت جدارتها الفائقة في تطوير المنتجات الجديدة خلال وقت قصير، عبر تحويلها من مجرد نموذج أولي مبتكر إلى منتج جاهز للتوزيع في الأسواق.

من جانبه، رحب الرئيس التنفيذي لـ«أوكسفورد نانوبور»، الدكتور جوردون سانجيرا، بانضمام «العالمية القابضة» إلى قاعدة المستثمرين الدوليين في «أوكسفورد نانوبور»، لافتاً إلى أن تقنية الشركة تُستخدم حالياً في توفير خدمات بيولوجية مهمة في أكثر من 100 دولة.

وقد نجحت «أوكسفورد نانوبور» في تطوير وترويج جيل جيد من تقنية تسلسل الحمض النووي/ الحمض النووي الريبي، والتي يستخدمها الباحثون حالياً في التعرّف على الجينات البشرية، وخلايا السرطان ومسببات الأمراض المعدية، وغير ذلك من الجينوم النباتي والحيواني وعلوم البيئة.

وتم استخدام هذه التقنية بشكل متزايد في مجالات أبحاث ضمان الجوّدة والدراسات التطبيقية، بهدف الخروج برؤى قابلة للتنفيذ، مثل سلامة الأغذية، أو الأمراض المعدية، بما في ذلك «كوفيد-19».

وتستثمر الشركة حالياً وبقوّة في توسيع نطاق فحص «لامبور» (LamPORE) الخاص بفيروس «كوفيد-19»، وهو فحص سريع وقابل للتطوير مخصص للكشف عن فيروس «سارس-كوف-2» (SARS-CoV-2).



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