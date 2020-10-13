اقتصادية دبي تخالف 11 منشأة لعدم التزامها بالتدابير الاحترازية

المصدر: سامح عوض الله- دبي





واصلت فرق التفتيش الميداني التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، جولاتها الرقابية الميدانية في مختلف أنحاء الإمارة، ضمن جهودها المستمرة لضمان الالتزام بتطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية الرامية للحد من تفشي فيروس كوفيد-19 المستجد.

وتم مخالفة 11 منشأة متنوعة، منها صالتين لرياضة كمال الأجسام، تم مخالفتهما بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي. في حين توزعت أنشطة المنشآت المخالفات الأخرى لتشمل قطاع تجزئة، الشحن، تركيب أنظمة التكييف، تجارة عامة، مجمع استهلاكي، تجارة الملابس الجاهزة، تجارة الأجهزة والمعدات الأمنية، ومحال صرافة.

وشملت المناطق التي تم مخالفة المنشآت فيها، عدداً من مراكز التسوق، إلى جانب مناطق النهدة، الخبيصي، الرقة، وهور العنز شرق.

كما تمثلت التجاوزات المرتكبة من قبل المنشآت المخالفة كالتالي: عدم لبس الكمامات من قبل الموظفين في 9 منشآت، بالإضافة إلى عدم مراعاة إجراءات التباعد الجسدي في منشأتين.

ووجهت فرق التفتيش التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة، تنبيهاً لمنشأتين أخريين، بسبب عدم وضع ملصقات التباعد الجسدي بالشكل المطلوب، فيما بلغ عدد المحال المستوفية للشروط والتدابير الاحترازية 685 محلا.

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