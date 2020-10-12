اقتصادية دبي تغلق مطعماً سياحياً لم يلتزم بتدابير مكافحة "كورونا"

المصدر:
  • دبي- سامح عوض الله
التاريخ:

أغلقت اقتصادية دبي مطعماً، بالتعاون مع سياحة دبي، لعدم الالتزام بالتدابير الاحترازية، للحد من انتشار "كوفيد-19".

‏كما خالفت 8 منشآت تجارية، لعدم ارتداء الكمامات، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمراعاة مسافة التباعد الجسدي.

‏وأصدرت 3 تنبيهات، لعدم وضع ملصقات التباعد الجسدي.

‏كما بلغ عدد المنشآت التجارية المستوفية للاشتراطات 853 محلاً.

‏وتشدد اقتصادية دبي على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والإبلاغ عن أي مخالفة، أو تجاوز، في المنشآت التجارية عبر تطبيق مستهلك دبي.

طباعة
أعلى