اقتصادية دبي تغلق مطعماً سياحياً لم يلتزم بتدابير مكافحة "كورونا"

المصدر: دبي- سامح عوض الله

أغلقت اقتصادية دبي مطعماً، بالتعاون مع سياحة دبي، لعدم الالتزام بالتدابير الاحترازية، للحد من انتشار "كوفيد-19".

‏كما خالفت 8 منشآت تجارية، لعدم ارتداء الكمامات، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمراعاة مسافة التباعد الجسدي.

‏وأصدرت 3 تنبيهات، لعدم وضع ملصقات التباعد الجسدي.

‏كما بلغ عدد المنشآت التجارية المستوفية للاشتراطات 853 محلاً.

‏وتشدد اقتصادية دبي على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والإبلاغ عن أي مخالفة، أو تجاوز، في المنشآت التجارية عبر تطبيق مستهلك دبي.

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