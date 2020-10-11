إنجاز المرحلة الأولى من ربط «مالية الشارقة» بـ «الهوية الرقمية»

المصدر: الشارقة - وام

دشنت دائرة المالية المركزية في الشارقة، المرحلة الأولى من ربط خدماتها بـ«الهوية الرقمية»، التي تتيح لمتعامليها الوصول الآمن إلى خدمات نظامَي الإيصال الذكي (تحصيل)، والنظام المالي الحكومي (تكامل) عبر الهواتف الذكية، بمجرد تسجيل الدخول لمرة واحدة، مع الحفاظ على درجة عالية من السرية والأمان وسهولة الاستخدام، وذلك بالشراكة مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، و«دبي الذكية»، وهيئة أبوظبي الرقمية.

وأكدت مديرة إدارة النظام المالي في دائرة المالية المركزية، هدى الياسي، حرص الدائرة على الريادة في خدماتها الرقمية الذكية التخصصية عبر توظيف التكنولوجيا المتقدمة، بهدف إسعاد المتعاملين، من خلال تحقيق الربط والتكامل الرقمي مع الشركاء الحكوميين، مشيرة إلى أن «الهوية الرقمية» تعد الأحدث في عملية التحول الرقمي، التي تتطلع الدائرة إلى تنفيذها بشكل شامل خلال الفترة المقبلة.

وأشارت الياسي إلى أن «الهوية الرقمية» لا تتيح الحصول على مختلف الخدمات الإلكترونية عبر منصة واحدة فحسب، وإنما تمنح المتعاملين تجربة سهلة وسلسة، توفر عليهم الكثير من الوقت والجهد، وتمنحهم مرونة في استخدام التوقيع الرقمي، وتقلل من الضغط على مراكز الخدمات وتسهم في حماية البيئة من خلال الحد من استخدام الأوراق.

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