«إينوك» تفتتح محطة جديدة في وادي العمردي بدبي

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

افتتحت مجموعة «إينوك» محطة خدمة جديدة في منطقة وادي العمردي بدبي، بهدف تلبية احتياجات التزوّد بالوقود في المجمّعات السكنيّة المجاورة التي تضم مردف والخوانيج والورقاء، وبذلك يصل عدد محطات خدمة «إينوك» في دولة الإمارات إلى 145 محطة خدمة.

وأوضحت المجموعة، في بيان، أمس، أن محطة الخدمة الجديدة، صممت بخمس حارات للتعبئة وجُهّزت بمرافق مؤتمتة للبيع بالتجزئة، فضلاً عن ستة خزانات وقود تحت الأرض تتسع لنحو 12 ألف غالون، و10 مضخات وقود.

كما تضم المحطة متجر «زووم» على مساحة تتجاوز 1400 قدم مربعة، مع منفذ «برونتو» الذي يقدّم خيارات منعشة من المشروبات والمأكولات.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»، سيف حميد الفلاسي: «إن منطقتَي مردف والخوانيج حظيتا بالعديد من المشروعات التي جرى تطويرها لخدمة سكان المنطقتين، وذلك على غرار عمليات تطوير الطرق والبنية التحتية الجارية لتحسين طرق الخوانيج، إذ تسهم هذه المشروعات في تسهيل الحركة المرورية داخل هذه المناطق وخارجها».

يذكر أن المحطة شيدت بما يتماشى مع معايير الأبنية الخضراء وإدارة المرافق في دولة الإمارات، وتضم أنظمة المراقبة بالدائرة المغلقة «CCTV»، وكاميرات ترصد أرقام لوحات المركبات آلياً لضمان أعلى درجات الأمان.

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