5 مليارات درهم الأصول المملوكة لـ «الاتحاد العقارية»

المصدر: مدحت السويفي - دبي

كشفت شركة الاتحاد العقارية، المطور الرئيس لمشروع «دبي موتور سيتي» أنه تم الانتهاء من الدراسة الفنية والمالية لبيع 40% من أحد أصولها، وهي «دبي أوتو دوروم»، والتي تقدر قيمتها بمليار درهم، مشيرة إلى أن قيمة الأصول التابعة للشركة الأم تقدر بخمسة مليارات درهم حالياً.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة، خليفة حسن الحمادي، أن الأصول تتوزع على أنواع عدة، منها الأصول العقارية للشركة وتضم محفظة أراضٍ قابلة للتطوير في منطقة «موتور سيتي»، إضافة إلى أصول استثمارية تشمل حصص الشركة في الشركات الأخرى، فضلاً عن المحفظة الإيجارية التي تديرها الشركة.

ولفت الحمادي إلى أنه لم يتبقّ بخصوص بيع الـ40% من «دبي أوتو دوروم»، إلا الجوانب القانونية والموافقات من الجهات الرسمية حتى يتم التوقيع بين الطرفين للانتهاء من الصفقة، لكن الحمادي لم يذكر اسم الشريك لتوقيع الشركة على سرية المعلومات.

إلى ذلك، أعلنت «الاتحاد العقارية» في بيان، أمس، أرسلته إلى سوق دبي المالي عن نجاحها في زيادة رؤوس أموال ثلاث شركات تابعة لها، هي «دبي أوتو دوروم» و«سيرفيو» و«ذي فيتاوت»، لتبلغ مجتمعة نحو 490 مليون درهم.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة، إن «الشركة اتخذت في وقت سابق قراراً بتحويل عدد من الشركات التابعة إلى شركات مساهمة خاصة تمهيداً لإدراجها في السوق المالي، حيث كان هدفنا الرئيس من هذه الخطوة إبراز القيمة الحقيقية لأصول الشركة وشركاتها التابعة، والذي بدأ يؤتي ثماره».

وبين الحمادي أن تلك الشركات تعمل في مجالات حيوية قادرة على استقطاب استثمارات وتدفقات نقدية، سواء من خلال الإدراج أو الاستحواذ أو بيع حصص فيها.

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