"كريم" تطلق خدمات نقل الركاب في مدينة رأس الخيمة

المصدر: الامارات اليوم- دبي

أعلنت شركة كريم، اليوم بالشراكة مع هيئة رأس الخيمة للمواصلات (RAKTA)، عن إطلاق خدمة حجز نقل الركاب في رأس الخيمة.

ويهدف إطلاق الخدمة الجديدة إلى مساعدة الركاب بالحصول على وسائل نقل اضافية ، وتتيح الخدمة للعملاء حجز سيارة ليموزين عبر تطبيق كريم بسعر يبدأ من 10 دراهم كما يمكن للعملاء تتبع الرحلة والدفع للرحلة إما نقدًا أو من خلال بطاقات الائتمان أو رصيد كريم.

و صرحت المدير العام لشركة كريم في الإمارات:، غيد المكاوي ، أن "اطلاق الخدمة يأتي كجزء من خطط "كريم" لتقديم وسائل نقل لسكان الإمارة وزوارها. وبالتالي قررنا بدء شراكتنا مع هيئة رأس الخيمة للمواصلات كجزء من مهمة تطبيق كريم الـ Super App ".

و كما يمكن للمستخدمين المقيمين في رأس الخيمة الوصول إلى المزيد من الخدمات على التطبيق بما في ذلك تحويل الرصيد وإعادة شحن رصيد الهاتف المحمول.

وأشارت "كريم" إلى أنها منذ بدء جائحة فيروس كورونا، فرضت إجراءات الصحة والسلامة و التي تتضمن تزويد كباتن كريم بالكمامات الواقية و معقمات اليدين و المناديل المطهرة لضمان أعلى مستويات النظافة و السلامة.

وستتوفر خدمات الركوب فقط في مناطق المدفق، بو ليدوا، قرية الحمرا، الحمرا، جزيرة الحمرا، خط، الظيت الجنوبي، مطار رأس الخيمة، النخيل، السير، الرمس، جزيرة السرايا، غليلة، شعم، الجير و وادي شعم.

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