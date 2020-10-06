«براند زد»: «STC» و«إتصالات» تتصدران الـ 30 علامة تجارية الأكثر قيمة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم





بهدف تحديد العلامات التجارية الأعلى قيمة في المنطقة، أصدرت مجموعة «WPP»: وشركة كانتار، تقرير «BrandZ™» لـ30 علامة تجارية الأعلى قيمة في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية لعام 2020. وشمل التقرير، الذي يعكس تغيّر أنماط الحياة والتوجهات في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، علامات تجارية من فئات مختلفة تتعامل مباشرة مع المستهلكين بدءاً من فئة المواد الغذائية ووصولاً إلى الطاقة بقيمة إجمالية تبلغ 50 مليار دولار أميركي.

ووفقاً للتقرير، شكلّت شركات الاتصالات والبنوك نسبة 70٪ من إجمالي قيمة العلامات التجارية المدرجة ضمن الـ 30 علامة تجارية الأكثر قيمة في الإمارات والسعودية بما يعادل 35 مليار دولار. وتصدرت شركة الاتصالات «STC» التصنيف بقيمة تعادل 9.7 مليارات دولار، بفضل حجمها وقوة علامتها التجارية.



كما احتلت مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات» المركز الثاني ضمن التقرير، بما يعادل 5.2 مليارات دولار. وتركّز الشركة على أهمية دور التكنولوجيا في إثراء حياة الناس، وهو ما تسلط الضوء عليه من خلال رسائلها الإعلامية، على غرار إطلاق حملة «ملتزمون معاً» وبرنامج الولاء «بسمات». ومن بين 13 علامة تجارية في القطاع المصرفي المدرجة ضمن الـ 30 علامة تجارية الأكثر قيمة حلّ مصرف الراجحي في المركز الثالث بقيمة تعادل 4.7 مليارات دولار، يليه بنك أبوظبي الأول في المركز الرابع بقيمة تعادل 3.9 مليار دولارات.



وجاءت شركة طيران الإمارات لتحتل المركز الخامس في صدارة ترتيب الـ 30 علامة تجارية الأكثر قيمة بما يعادل 3 مليارات دولار. وتمكّنت طيران الإمارات، شركة الطيران الوحيدة المدرجة في التصنيف، من تعزيز مكانتها بنجاح من خلال تحقيق التكامل السلس بين خدماتها الإلكترونية وغير الإلكترونية للارتقاء بتجربة العملاء، فضلاً عن اتخاذ طيف واسع من التدابير المستدامة في عملياتها.



واستند تصنيف العلامات التجارية التي أوردها التقرير إلى منهجية تقييم العلامات التجارية التي تجمع بين الانطباعات الشاملة للمستهلكين والتحليل المالي الدقيق. وتم تنفيذ الدراسة من خلال إجراء مقابلات مع أكثر من 12 ألف مستهلك حول أكثر من 300 علامة تجارية من 19 فئة.

ووضعت شركة التطوير العقاري «إعمار»، التي حلت في المركز التاسع بقيمة تعادل 1.8 مليار دولار، الابتكار في صميم تجربة العملاء التي تقدمها وذلك من خلال طرح تطبيق «Emaar ONE» الذي يتيح لمالكي العقارات إدارتها بالكامل عبر هواتفهم المتحركة. بينما تمكّنت شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع «أدنوك»، التي جاءت في المركز الحادي عشر بقيمة تعادل 1.7 مليار دولار، من توسيع عملياتها في مجال النفط والغاز بنجاح في جميع أنحاء المنطقة لمواجهة تحديات سوق الطاقة الآخذ في التغيّر بشكل مستمر.



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