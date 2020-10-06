«صناعات» تقترح توحيد أعمال شركة «الفوعة» و«مجموعة أغذية»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم





أعلنت الشركة القابضة العامة «صناعات» التابعة لـ«القابضة» (ADQ) والمالك الوحيد لشركة «الفوعة»، أكبر شركة لإنتاج وتصنيع التمور في العالم، اليوم، عن تقديم عرض غير ملزم إلى مجلس إدارة مجموعة أغذية «أغذية» أو «المجموعة»، ويتضمن نقل ملكية غالبية أعمال «الفوعة» إلى مجموعة «أغذية».

ويقترح العرض المقدّم الجمع بين الشركتين الرائدتين في مجال إنتاج الأغذية والمشروبات لإنشاء واحدة من أكبر 10 شركات في القطاع بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وستصبح المجموعة الموحدة من الشركات المحلية الرائدة في أربع فئات رئيسة هي: الماء، والتمور، والدقيق، والأعلاف الحيوانية.

وانطلاقاً من مكانتها المتميزة وموقعها القوي ومحفظة أعمالها الأكثر تنوعاً في قطاع الأغذية والمشروبات، ستحظى «أغذية» بقاعدة أعمال أكثر متانة للمنافسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بما يدعم جهود إمارة أبوظبي لضمان تعزيز أمن سلاسل التوريد وإنتاج وتوزيع الأغذية الأساسية.

وتستفيد المجموعة الموحدة أيضاً من شبكة مجموعة «أغذية» الواسعة وخبرتها العريقة في التسويق والتعبئة لتوسيع نطاق منتجاتها الاستهلاكية، ولا سيما في الفئة الفاخرة ضمن سلسلة القيمة لسوق التمور، بالإضافة إلى زيادة قدرات الشركة على التنافس في أسواق جديدة مثل محلات السوبر ماركت والفنادق والمطاعم والمقاهي، فضلاً عن أسواق التصدير في أوروبا والولايات المتحدة وآسيا. وعلاوةً على ذلك، ستحظى المجموعة الموحدة بعلاقات أقوى في سلسلة التوريد وشبكات التوزيع والمبيعات وقنوات التسويق بما يسهم في تخفيض التكاليف على المدى البعيد.



ويقدّم العرض المقترح لمساهمي «أغذية» صفقة ذات قيمة تراكمية مع فرص عديدة لتحقيق المكاسب نتيجة توحيد الأعمال كرفع الإيرادات وتوفير التكاليف، مما يؤدي بالتالي إلى الارتقاء بالمكانة الرائدة للشركة في قطاع إنتاج الأغذية والمشروبات، كمجموعة تتمتع بفرص واعدة على الصعيد العالمي. وتساهم الصفقة كذلك في تعزيز الميزانية العمومية لشركة «أغذية»، الأمر الذي يزيد من متانة موقعها المالي ومرونتها التشغيلية لتمكينها من تنفيذ عمليات استحواذ محتملة في المستقبل.

ويحدد العرض غير الملزم الشروط والأحكام الرئيسة التي تنقل «صناعات» بموجبها ملكية شركة «الفوعة» إلى «أغذية». ويقترح العرض قيام «صناعات» بتحويل إجمالي الأسهم المصدرة لشركة «الفوعة» إلى «أغذية»، على أن تصدر «أغذية» لصالح «صناعات» في المقابل سندات قابلة للتحويل إلى 120 مليون سهم عادي في «أغذية» عند إغلاق الصفقة.



ويحدد العرض سعر السندات القابلة للتحويل إلى أسهم في «أغذية» بقيمة 3.75 دراهم للسهم الواحد. وبعد تحويل السندات إلى أسهم، ستمتلك «صناعات» 59.17% من إجمالي الأسهم المصدرة لـ «أغذية» مقارنةً مع حصة الـ 51% التي تملكها حالياً في المجموعة.

وتستثني الصفقة المقترحة مزرعة الفوعة للتمور العضوية في العين.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «القابضة» (ADQ)، محمد حسن السويدي،: «تسعى (القابضة) (ADQ)، من خلال الصفقة المقترحة لتوحيد عمليات اثنتين من أبرز شركات الأغذية والمشروبات لتصبح مجموعة وطنية رائدة في هذا القطاع. وستمتلك المجموعة الموحدة من الحجم والقوة والطموح ما يمكّنها أن تصبح واحدة من أبرز 10 شركات لإنتاج الأغذية والمشروبات في منطقة الشرق الأوسط».





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