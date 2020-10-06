اقتصادية دبي تغلق مكتباً عقارياً لعدم الالتزام بالتدابير الاحترازية

المصدر: دبي - سامح عوض الله

نفذت فرق التفتيش الميداني التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، يوم أمس، 691 زيارة وجولة رقابية تفتيشية على عدد من المراكز المفتوحة ومراكز التسوق في مختلف أنحاء الإمارة، بهدف ضمان التزام جميع المنشآت التجارية بالتدابير الاحترازية الرامية للحد من تفشي جائحة كوفيد-19.



وتم خلال الجولات، إغلاق مكتب لوساطة بيع وتأجير العقارات، وذلك بسبب رصد اكتظاظ للمتعاملين بداخله دون مراعاة للتباعد الجسدي، فيما تم مخالفة 8 منشآت تجارية، 6 منها بسبب عدم التزام العاملين فيها بارتداء الكمامات، واثنتين لعدم التزامها بإجراءات التباعد الجسدي. وقد تنوعت المنشآت المخالفة لتشمل منشآت تجارة عامة، تجارة الهواتف المتحركة، تجارة قطع غيار السيارات، وتجارة الالكترونيات. وذلك في عدة مناطق، شملت المرقبات، نايف، عيال ناصر، والثنية الأولى. كما تم التنبيه على منشأة واحدة بسبب عدم وضعها لملصقات التباعد الجسدي. في حين بلغ عدد المنشآت المستوفية للشروط والتدابير الاحترازية 681 منشأة.

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