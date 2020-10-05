مقيم يستأجر فيلا في دبي بمبلغ 1.4 مليون درهم

المصدر: مدحت السويفي – دبي

أعلنت شركة «بي اتش ريال ستيت» للوساطة العقارية في بيان صحفي، الاثنين، أنها أجّرت فيلا تقع في إحدى سعفات جزيرة نخلة جميرا مقابلمقابل مبلغ 1.4 مليون درهم.

وأضافت الشركة في بيانها أن الفيلا تتكون من 6 غرف، وأن المستأجر هو فرنسي مقيم في الإمارات، وأن مدة الإيجار تبلغ 3 سنوات.

وقال المدير الإداري لدى «بي اتش ريال ستيت»، نيك جراسيك، إن هذه الفيلا تقع في نهاية إحدى سعفات «نخلة جميرا»، ولها شاطئ خاص، فضلاً عن حمام سباحة وعدد من المميزات الأخرى التي يتوقعها المرأ من فيلا تقع في واحدة من أعلى المناطق من حيث أسعار الإيجارات على مستوى العالم.

وأضاف جراسيك: «على الرغم من اتجاه أسعار الإيجارات في كافة دول العالم إلى الانخفاض خلال العام الجاري بسبب الظروف التي نعلمها جميعاً، إلا أن ثمة مناطق معينة في دبي لها طبيعتها الخاصة مثل منطقة نخلة الجميرا.

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