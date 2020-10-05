«تنظيم الاتصالات» تحذّر من مخاطر الألعاب الإلكترونية على الأطفال

المصدر: عبير عبدالحليم -أبوظبي

طالبت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، أولياء الأمور، بمتابعة محتوى الألعاب الإلكترونية التي يمارسها أبناؤهم، محذرة من أن بعض تلك الألعاب تشكل خطراً جسيماً على الأطفال، لأنها تتضمن محتوى غير لائق.

وأوضحت الهيئة في نشرة توعوية، أن الألعاب الإلكترونية تحتوي على رموز تدل على محتوى الألعاب، والأعمار المحددة لكل لعبة، إلا أن العديد من المستخدمين وأولياء الأمور يجهلون ذلك.

وشددت «تنظيم الاتصالات» على أهمية الانتباه إلى الأرقام على الألعاب، والتي تعني أنها لا تتناسب مع الأطفال ضمن فئة عمرية معينة، كالذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً أو عن 12 عاماً، على سبيل المثال.

وأوضحت أن هذه الرموز تدل على وجود محتوى غير لائق، مثل العنف، أو المحتوى الجنسي، أو التنمر.

ودعت «تنظيم الاتصالات»، أولياء الأمور، إلى اختيار الألعاب التي تتناسب مع أعمار أطفالهم، وعدم ترك الحرية لهم لاختيار ألعاب تشكل خطراً عليهم. كما وجهت أولياء الأمور بتحديد الأماكن المفتوحة لأبنائهم للعب، ومراقبة استخدامهم للألعاب، والتأكد من عدم محادثتهم لغرباء. ووجهت أولياء الأمور كذلك بأن يطلبوا من أبنائهم استخدام سماعات التلفاز للمحادثات، مع ضرورة تحديد أوقات محددة للعب تفادياً لإدمانهم هذه الألعاب.

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