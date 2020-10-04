إنجاز «سيفن سيتي أبراج بحيرات جميرا» بحلول 2023

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

تبلغ قيمة مشروع «سيفن سيتي أبراج بحيرات جميرا» أكثر من مليار درهم، ومن المتوقع تسليمه بالكامل بحلول الربع الثاني من عام 2023. ويقع المشروع ضمن «كلاستر زد» في مركز دبي للسلع المتعددة، مقابل فندق «مونتجمري»، وملاعب الغولف، ومجمع تلال الإمارات. كما يتميز بمساحته الواسعة التي تصل إلى 3.5 ملايين قدم مربعة، ويمكن الوصول إليه بالسيارة بسهولة، فضلاً عن قربه من محطة المترو.

ويتألف المشروع من 2744 وحدة عقارية، منها 2617 شقة سكنية، تتنوع بين الاستوديو وشقق مؤلفة من غرفة وغرفتين وثلاث غرف نوم، فضلاً عن 78 شقة فندقية. ويتميز تصميم «سيفن سيتي» بوجود منصة مشتركة تضم مطاعم عدة مطلة على البحيرة، كما يضم البرج صالة متكاملة للياقة البدنية، ونادياً صحياً وحوض سباحة «إنفينيتي»، ومسبحاً للأطفال، وحديقة واسعة «12 سكاي»، ومجموعة من المقاهي والمطاعم.

ويضم، أيضاً، مساحة واسعة لمتاجر التجزئة، التي تبلغ 49 متجراً، تمتد على مساحة 150 ألف قدم مربعة، موزعة على ثلاثة طوابق. وستضم هذه المساحة ثلاث صالات سينما، و«هايبر ماركت».

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