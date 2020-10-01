زيادة الإنفاق على 6 قطاعات معتمدة في مؤشر الأسعار خلال أغسطس

المصدر: أبوظبي - وام

شهد الإنفاق على ست مجموعات من سلة القطاعات المعتمدة لتتبع مؤشر حركة أسعار المستهلك في دولة الإمارات، زيادة خلال أغسطس الماضي مقارنة مع يوليو السابق، وذلك وفقاً لأحدث إحصاءات الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.

وفي المقابل، تراجع الإنفاق على ست من المجموعات المشمولة بالمؤشر خلال فترة الرصد ذاتها.

وأسفرت حصيلة هذا السلوك الاستهلاكي عن إغلاق الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك عند مستوى 106.50 نقاط في نهاية أغسطس من العام الجاري، مقارنة مع 106.64 نقاط في يوليو الذي سبق.

وعلى المستوى السنوي، بلغت نسبة انكماش أسعار المستهلكين 2.59% مقارنة بالشهر ذاته من عام 2019. وشملت قائمة القطاعات التي سجلت ارتفاعاً في مؤشراتها نتيجة زيادة الإنفاق على المستوى السنوي، كلاً من قطاع الأغذية والمشروبات، الملابس والأحذية، التبغ، التعليم، المطاعم والفنادق، السلع والخدمات الأخرى. وعلى الاتجاه الآخر، تراجعت مؤشرات قطاعات السكن والمياه والكهرباء والغاز، إلى جانب التجهيزات والمعدات المنزلية، وخدمات الصحة، خدمات النقل، الاتصالات، والترويج والثقافة.

وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في إمارة دبي أكبر نسبة تغيير، حيث انخفض بنسبة 0.32% مقارنة ببقية إمارات الدولة، خلال أغسطس من العام الجاري، مقارنة بشهر يوليو من العام نفسه، تلاه الرقم القياسي في أبوظبي بنسبة 0.21%. وكان الرقم القياسي لأسعار المستهلك، ارتفع في إمارة أم القيوين بنسبة 0.32% خلال أغسطس 2020 مقارنة مع يوليو، في حين وصلت نسبة الارتفاع في إمارة الشارقة إلى 0.19% و0.16% في إمارة رأس الخيمة و0.03% في إمارة الفجيرة و0.02% في إمارة عجمان.

يشار إلى أن الرقم القياسي للأسعار هو وسيلة إحصائية لقياس التغيرات الحاصلة في أسعار السلع والخدمات بين فترتين زمنيتين في الدولة.

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