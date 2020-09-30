«طيران الإمارات» توفر أكشاكاً لإنهاء إجراءات السفر ذاتياً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت شركة طيران الإمارات، اليوم، عن نظام ذاتي لإنهاء إجراءات السفر وتسليم الحقائب في «المبنى 3» بمطار دبي الدولي.

وأوضحت الناقلة في بيان أن الخدمة تتوافر حالياً للمسافرين إلى جميع وجهاتها باستثناء الولايات المتحدة وكندا والصين والهند وهونغ كونغ بسبب المتطلبات الإضافية لهذه الدول.

وأفادت بأن الآلات الذاتية الـ16 لتسليم الحقائب والأكشاك الذاتية الثمانية الجديدة، تضاف إلى «كاونترات» إنهاء إجراءات السفر التي يديرها موظفو «طيران الإمارات»، حيث تسهم في تقليل وقت انتظار العملاء خلال فترات الذروة وتحسين تجربتهم في مطار دبي، مشيرة إلى أنه من المقرر إضافة مزيد من مرافق الخدمة الذاتية خلال الأشهر المقبلة.

وبينت الناقلة أن الأكشاك الجديدة تتيح للعملاء إنهاء إجراءات السفر واستخراج بطاقات الصعود إلى الطائرة واختيار مقاعدهم وتسليم الحقائب.

وأضافت أنه على الرغم من تواجد موظفي «طيران الإمارات» لتقديم المساعدة، إلا أن هذه المرافق ذاتية الخدمة بالكامل، وتسمح للعملاء بالمرور عبر المطار والانتقال مباشرة إلى قسم مراقبة جوازات السفر.



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