"أدنوك" تبدأ تجارة النفط الخام وتداول الأدوات المالية الخاصة بـ "القطاع" عبر "أدنوك التجارية"

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" اليوم، عن بدء "أدنوك التجارية"، الذراع التجارية الجديدة التابعة لمجموعة "أدنوك"، نشاطاتها في مجال تجارة النفط الخام وتداول الأدوات المالية المشتقة الخاصة بقطاع النفط من خلال المشاركة المباشرة في سوق الأدوات المالية العالمي.

وتمثل هذه الخطوة إنجازاً كبيراً يأتي في إطار جهود "أدنوك" المستمرة لتحقيق نقلة نوعية في أنشطتها التسويقية والتجارية وتعزيز دورها ومكانتها شركة عالمية متكاملة في قطاع الطاقة مع التركيز على تجارة وتداول النفط الخام والمنتجات المكررة.

وتعني الأدوات المالية المشتقة، العقود المالية وفق طبيعتها ومخاطرها وآجالها وتشمل العقود الآجلة وعقود التبادل وخيارات البيع والشراء المبنية على أسعار متفق عليها مسبقاً والتي تستمد قيمتها من أصول حقيقية مثل النفط الخام والتي تمكن العملاء من الحصول على أسعار ثابتة وتخفيض نسبة المخاطر في ظل تقلبات سوق النفط.

وكانت "أدنوك" أسست وحدتين تجاريتين هما "أدنوك التجارية" المملوكة بنسبة 100% لـ"أدنوك" والتي تركز على تجارة النفط الخام، و"أدنوك للتجارة العالمية" وهي مشروع مشترك مع "إيني" الإيطالية و"أو إم في" النمساوية، والتي ستركز بشكل أساسي على تجارة وتداول المنتجات المكررة.

وتتخذ كل من "أدنوك التجارية" و"أدنوك للتجارة العالمية" من سوق أبوظبي العالمي في جزيرة الماريه مقراً لمكاتبهما الجديدة.

ومع بدء "أدنوك التجارية" نشاطها في مجال التجارة والتداول، تمضي "أدنوك للتجارة العالمية" في تأسيس العمليات ووضع الإجراءات والأنظمة المطلوبة لبدء نشاطها في الأشهر المقبلة.

ويعمل فريق التداول في "أدنوك للتجارة العالمية" حالياً على تعزيز إدارة تدفقات منتجات "أدنوك" من النفط الخام والمواد الأولية، إضافة إلى تحسين المنتجات، وعند الانتهاء من إعداد أنظمة التداول الجديدة، ستزيد "أدنوك للتجارة العالمية" أنشطتها التجارية.

وتسهم توسعة "أدنوك" لعملياتها في مجال التجارة والتداول في تمكين الشركة من توفير المزيد من الخدمات والمنتجات التي تقدمها لعملائها وزيادة القيمة من خلال إيجاد مصادر جديدة للإيرادات من مبيعات محفظة منتجاتها المتنامية من النفط الخام والمنتجات المكررة.

ويمثل هذا الإنجاز المهم أحد الممكنات الرئيسة لتحقيق استراتيجية "أدنوك المتكاملة 2030 للنمو الذكي" وتطوراً مهماً يدعم جهودها المستمرة للتحول إلى شركة أكثر مرونة وذات توجه تجاري تُركز على الارتقاء بالأداء.

وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرئيس التنفيذي لـ"أدنوك" ومجموعة شركاتها، الدكتور سلطان أحمد الجابر: "تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة بزيادة القيمة من الموارد الهيدروكربونية في الدولة، يمثل الإعلان عن بدء (أدنوك التجارية) لنشاطها في مجال تجارة وتداول المشتقات خطوة جديدة ضمن سعي (أدنوك) الدائم لتعزيز القيمة في جميع مجالات وجوانب أعمالها، وتطوراً مهماً يدعم جهودنا المستمرة للتحول إلى شركة طاقة متكاملة تتميز بالتطور والديناميكية والمرونة".

وأضاف: "نحن ملتزمون بالعمل المستمر لزيادة الربحية والعائد الاقتصادي للوطن من كل برميل نفط نقوم بانتاجه وتكريره وتسويقه وشحنه، وبتقديم أفضل مستوى من الخدمات لعملائنا، ولا شك بأن توجه أدنوك نحو توسعة نشاطها في مجال التداول والتجارة سيسهم في تحقيق هذين الهدفين".

وتابع الجابر: "يهدف تأسيس (أدنوك) لوحدتيها التجاريتين وافتتاح مكاتبهما في سوق أبوظبي العالمي إلى تعزيز حضورها على المستوى العالمي وتسهيل الوصول بشكل مباشر وسريع إلى عملائها حول العالم، كما أنه يعد دليلاً على النجاحات الكبيرة التي يحققها سوق أبوظبي العالمي وخطوة مهمة تسهم في تكريس مكانته وتعزيز سمعته مركزاً تجارياً رائداً لتداول وتجارة السلع والمنتجات على مستوى دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط".

من جانبه، قال وزير دولة ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، أحمد علي الصايغ: "نهنئ (أدنوك) على بدء نشاطها في مجال تداول وتجارة المشتقات حيث يمثل هذا الحدث إنجازاً تاريخياً كبيراً في إطار جهود أدنوك المستمرة للاستفادة من الفرص الجديدة التي سترفع من القيمة وتزيد من العائد الاقتصادي وتعزز مستوى المساهمة في نمو الاقتصاد المحلي، وإننا سعداء باختيار (أدنوك) لسوق أبوظبي العالمي كمقر جديد لـ(أدنوك للتجارة العالمية) و(أدنوك التجارية) التابعتين لها، ونرحب بانضمامهما إلى عائلة سوق أبوظبي العالمي".

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لدائرة التسويق والإمداد والتداول في "أدنوك" ورئيس مجلس إدارة "أدنوك التجارية"، خالد سالمين: "رغم الظروف الاستثنائية التي فرضها فيروس (كوفيد-19)، استمرت (أدنوك) في الحفاظ على مروننتها وقدرتها على التكيف مع التحديات وتقلبات السوق، ونجحت في الإيفاء بالتزاماتها تجاه عملائها المحليين والدوليين، وذلك من خلال تطبيق خطوات مهمة، بما فيها الإنجاز الكبير بالتحول إلى آلية التسعير الجديدة لمنتجات أبوظبي من النفط الخام والتي تستخدم عقوداً آجلة تعتمد على أسعار النفط الخام في الأسواق كمؤشرات سعرية".

وأضاف: "في عام 2020، نجحنا في تحويل خططنا الطموحة لكل من (أدنوك التجارية) و(أدنوك للتجارة العالمية) إلى حقيقة واقعة، وفي غضون الأسابيع والأشهر المقبلة، ستصبح تجارة وتداول النفط الخام والأدوات المالية المشتقة مرتكزات أساسية لنهج (أدنوك) في إدارة نشاطها وعملياتها التجارية، مما يساعدنا على إدارة تدفقات منتجاتنا بشكل أفضل، وتعزيز الكفاءة، وتقديم خدمات واسعة وحلول متكاملة لعملائنا".



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